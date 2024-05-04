Боррель рассказал, как закончить войну в Украине "за пару недель"

Европа сделает все возможное, чтобы Киев не остался без военной и политической поддержки. Путинская Россия, как отметил Жозеп Боррель, представляет собой экзистенциальную угрозу для всех.

Related video

Война в Украине может закончиться всего за "пару недель". Для этого странам Запада нужно отказаться от военной помощи Киеву. Об этом на лекции в Оксфордском университете заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Во время лекции "Европа столкнулась с двумя войнами" Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности заявил, что существование Украины зависит от Запада.

"Я знаю, как закончить войну в Украине. Я могу закончить войну в Украине за пару недель, просто сократив поставки. Если я прекращу поставки оружия в Украину, Украина не сможет противостоять. Придется сдаться, и война закончится", — умозаключил Боррель.

Однако Европа сделает все возможное, чтобы предоставить украинцам военную и политическую поддержку, — подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что страны ЕС не едины в своей политике в отношении России, подчеркнув, что некоторые по-прежнему считают ее союзником. По его словам, есть государства-члены ЕС, которые до сих пор не разделяют единую солидарность с Украиной, приведя в пример вето венгерского премьера Виктора Орбана, который таким образом отсрочил пакет помощи Украине.

Важно

Премьер Венгрии Орбан наложил вето на выделение помощи Украине в размере €50 млрд от ЕС

"Сегодня путинская Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом", — отметил Боррель, добавив, что свободную Европу, экономика которой более чем в 10 раз превышает российскую, стоит защищать.

Напомним, 10 апреля представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Украина отчаянно просит семь систем Patriot для защиты своих городов от российской баллистики, однако Евросоюз не может их передать. Однако уже 16 апреля Боррель отмечал, что будет дешевле приобрести для Украины ЗРК Patriot, чем потом восстанавливать поврежденные или разрушенные российскими агресорами электростанции.