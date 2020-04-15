Китай сообщил о передаче коронавируса от человека к человеку с недельной задержкой, – AP

Власти Китая как минимум шесть дней скрывали от населения информацию об опасной вспышке коронавируса, в том числе и о возможноти его передачи заболевания от человека к человеку. За это время заразилось более 3 тысяч человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полученные внутренние документы китайского правительства и экспертные оценки, основанные на ретроспективе данных инфицирования.

Согласно данным издания, китайские власти узнали намного раньше, с какой угрозой они столкнулись, но не предупредили граждан. В это время в городе Ухань прошла массовая ярмарка при участии десятков тысяч человек, и миллионы китайцев отправились путешествовать в свой Новый год.

Полученные агентством документы показывают, что глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэй дал мрачную оценку вспышке заболевания еще 14 января во время конфиденциальной видеоконференции с чиновниками здравоохранения из провинций.

"Эпидемическая ситуация по-прежнему тяжелая и сложная, самая серьезная проблема со времени SARS в 2003 году, и она, вероятно, перерастет в крупное событие в области общественного здравоохранения", - якобы заявил он тогда.

В документе говорится, что видеоконференция была проведена для передачи инструкций по поводу коронавируса от президента, премьер-министра и вице-премьер министра. Какими были эти инструкции не уточняется.

AP сообщает, что получило документы из анонимного источника в области медицины, который не хотел быть названным из-за страха преследования. Содержание полученных документов также подтвердили два других источника из области общественного здравоохранения, которые были в курсе видеоконференции.

Также в части документа, озаглавленной "Трезвое понимание ситуации", акцентировалось внимание на случае коронавируса в Таиланде. В нем говорилось, что ситуация "существенно изменилась" из-за возможного распространения вируса за рубеж, а также сообщалось, что вирус передается от человека к человеку.

"Все населенные пункты должны готовиться к пандемии и реагировать на нее", – говорится в документе.

Национальная комиссия здравоохранения КНР распространила инструкцию из 63 пунктов среди чиновников здравоохранения провинций. Секретные инструкции предписывали медработникам по всему Китаю выявлять подозрительные случаи, открывать в больницах амбулаторные пункты, а врачам и медсестрам рекомендовалось носить средства защиты.

Но на публике чиновники продолжали приуменьшать угрозу.

"Риск устойчивой передачи вируса от человека к человеку достаточно низкий", – заявил глава Центра чрезвычайных ситуаций КНР Ли Цюнь 15 января на государственном телевидении.

На следующий день после заявления, чиновники в Ухане и других городах получили тестовые наборы, чтобы начать подтверждать случаи заражения. Так, по всей стране начали появляться десятки зарегистрированных случаев коронавируса.

20 января президент Си Цзиньпин впервые дал публичный комментарий о коронавирусе, заявив, что вспышка "должна восприниматься всерьез". После этого, ведущий китайский эпидемиолог доктор Чжун Наньшань впервые объявил, что вирус все же передается от человека к человеку.

"Задержка с 14 по 20 января не была первой ошибкой, допущенной китайскими чиновниками, а также самой длительной задержкой в информировании, так как другие правительства мира тянули с решительными мерами недели и даже месяцы. Но эта задержка в Китае произошла в критическое время – в начале вспышки. Попытки чиновников удержать баланс между предупреждением общественности и предотвращением паники подготовила почву для пандемии, которая в настоящее время инфицировала почти 2 млн человек и унесла жизни более 126 тыс. людей", – говорится в материале.

"Это невероятно. Если бы они приняли меры раньше на 6 дней, пациентов было бы намного меньше, и медицинских учреждений было достаточно", – говорит эпидемиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, доктор Цзо-Фенг Чжан.

Другой эпидемиолог из Университета Гонконга Бенджамин Коули отметил, что китайские власти столкнулись со сложным вызовом. По его словам, если чиновники здравоохранения слишком рано поднимут тревогу, то рискуют подорвать свой авторитет и потерять возможность мобилизовать общественность.

Фокус в понедельник, 13 апреля, уже сообщал о том, что Китай скрывал информацию о серьезности вспышки. Так, директор института вирусологии Уханя Ши Чжэнли, по данным Daily Mail, в одной из своих последних онлайн-лекций рассказала, что ее команда еще 14 января обнаружила доказательства того, что вирус передается от человека к человеку. Однако Китай официально заявил об этом лишь 20 января.

Подобная задержка в информировании может быть созвучной с обвинениями президента США Дональда Трампа в том, что закрытость Китая повлияла на реакцию мира на вирус. Но с момента публичного заявления 20 января у США оставались почти 2 месяца на подготовку к пандемии.

Некоторые эксперты считают, что Пекин предпринял решительные действия, несмотря на то, что мог какое-то время скрывать информацию. Другие же подчеркивают, что раннее предупреждение об опасности вируса спасло бы много жизней. В одном из опубликованных исследований говорится, что предупреждение на неделю ранее могло бы сократить число инфицированных на две трети. При условии, что люди соблюдали социальной дистанцирование, носили маски и сократили поездки.

Как ранее сообщал Фокус: