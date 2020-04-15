Жителям Исландии предлагают обнимать деревья вместо людей во время карантина

В режиме самоизоляции и карантина из-за пандемии коронавируса многим людям нелегко справиться с запретом на близкие контакты. Но в Исландии предлагают альтернативу – обнимать деревья. Об этом пишет Forbes.

Смотрители Национального лесного парка Халлормсстадур предлагают для объятий все деревья из леса и даже расчищают от снега дорожки к особо привлекательным и удобным для объятий экземплярам.

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Но также лесничие отмечают, что начинать обнимать деревья сразу на опушке – не лучшая идея, ведь его уже мог кто-то недавно обнимать, а коронавирус может находится на коре дерева до четырех дней. Поэтому лучше зайти подальше в лес.

Все фото: visitegilsstadir

"Когда вы обнимаете дерево, вы чувствуете его энергию сначала в пальцах ног, затем она поднимается вверх по телу до головы. Это приятное расслабляющее чувство, которое готовит вас к новому дню и новым испытаниям", – говорит Торф Корфинсон, представитель Национального лесного парка Халлормсстадур.

Халлормсстадур – первый Национальный парк Исландии, получивший такой статус в 1905 году. В нем произрастает более 85 видов деревьев.

Как ранее писал Фокус:

34-летняя жительница Великобритании провела официальную церемонию бракосочетания с деревом в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля. Женщина также официально изменит свою фамилию на Элдер, от английского Elder – Бузина.