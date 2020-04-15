"Так же опасно, как звучит". Как в мире отреагировали на решение Трампа не финансировать ВОЗ

Президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике со стороны мировых лидеров и других влиятельных лиц из-за решения приостановить финансирование ВОЗ во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Сооснователь Microsoft и известный филантроп Билл Гейтс, который является крупным спонсором ВОЗ, заявил, что решение Трампа очень опасно.

"Остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения во время мирового кризиса в области здравоохранения так же опасно, как и звучит. Их работа замедляет распространение COVID-19, и если эта работа будет остановлена, никакая другая организация не сможет заменить их. Сейчас мир нуждается в ВОЗ больше, чем когда-либо", – написал Гейтс в Twitter.

США является крупнейшим донором фонда в мире, в 2019 году страна выделила более 400 млн долларов. Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который финансирует лечение COVID-19 и поиск вакцины, является вторым по величине донором.

Решение о том, возобновят ли США финансирование, будет принято после проверки, которая по словам Трампа, продлится от 60 до 90 дней.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что укрепление "недостаточно финансируемой" ВОЗ является одной из лучших инвестиций, которые можно сделать в это время.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня сказал, что такое решение "подорвет международное сотрудничество" в борьбе с вирусом.

Американская медицинская ассоциация, самая большая в США назвала намерения Трампа "опасным шагом в неверном направлении".

"В то время, когда ВОЗ нуждается больше, чем когда-либо, нет никаких оснований для такого шага", – заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддерживает критику Трампа, но говорит, что ВОЗ также выполняет "много важной работы".

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подчеркнула, что ВОЗ предоставила "совет, на который мы можем положиться".

Член Палаты представителей США от Демократической партии Элиот Энгель сообщил, что президент делает "все, что угодно, чтобы отвлечь внимание от того факта, что его администрация не справилась с кризисом".

А сенатор-республиканец Джош Хоули считает, что решение президента было "совершенно правильным". Такого мнения придерживается большинство республиканцев.

Как ранее сообщал Фокус: