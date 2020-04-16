Крысиный погром в ванной: Бэнкси нарисовал новую картину на самоизоляции

Знаменитый британский художник стрит-арта Бэнкси в Instagram разместил фотографии новой работы. Он нарисовал в своей ванной комнате крыс, устроивших там погром.

"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", – прокомментировал он произведение, которое создал в условиях самоизоляции из-за коронавируса. На стенах и предметах обстановки ванной комнаты изображены крысы.

Крысы — любимый символ художника, они обозначают борьбу за независимость и выживание. Новую работу оценили более одного миллиона пользователей социальной сети.

Сейчас в Великобритании разрешается покидать свои квартиры только для поездок на работу, походов к врачу, в аптеку или в магазин. Один раз в день можно заниматься спортом на улице.

Художник стрит-арта, режиссер и активист Бэнкси начал заниматься граффити в конце 1990-х, позже стал также заниматься арт-объектами и акциями. Его работы и перформансы отличает острая социальная тематика. Настоящее имя и реальные обстоятельства жизни Бэнкси не известны никому, кроме его ближайших помощников.

Работы Бэнкси высоко ценятся. Их вороют вместе со штукатуркой и стенами на которых они нарисованы. Его картина, "Девочка с шаром", даже появилась на аукционе, но сразу после продажи начала самоуничтожаться.

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