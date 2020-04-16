Pornhub запустил сайт, на котором порнозвезды моют руки
Популярный сайт с контентом для взрослых Pornhub вместе с разработчиками сайта для знакомств Amazon Dating запустили сайт - пародию Scrubhub. Вместо видео для взрослых там резмещают ролики с мытьем рук. Об этом пишет Мashable.
На новом ресурсе можно будет найти множество сатирических видео о мытье рук, в которых участвуют, как обычные люди, так и модели Pornhub, такие как Аса Акира.
Цель сайта – подчеркнуть важность мытья рук в период пандемии коронавируса, сохранив при этом юмор.
Дважды в день в 12 часов дня и 6 вечера сайт будет транслировать прямые эфиры с участием музыкантов, комиков и других знаменитостей.
"Мы хотели сделать обыденное мытье рук интересным, и показать его в том виде, как мы представляем (в виде шутки)", – сказали Ани Акопян и Сьюзи Шинн, которые ранее создали пародийный сайт Amazon Dating.
"За последние несколько недель, буквально все, политики, ученые, знаменитости спортсмены, повторяли одно и то же, – важность тщательного мытья рук с мылом в период коронавируса. Мы подумали, что Pornhub имеет уникальную возможность добавить юмора в обыденную рутину", – сказал вице-президент Pornhub Кори Прайс.
На новом сайте также можно будет оставлять благотворительные пожертвования, которые направят на борьбу с коронавирусом. Деньги передадут в благотворительные организации Invisible Hands и Frontline Foods.
"Scrubhub начался с забавной идеи, но благодаря платформе Pornhub, превратился в место для творчества и связей для общего блага", – сказали Акопян и Шинн.
Как ранее писал Фокус:
- Сайт с контентом для взрослых Pornhub временно ввел бесплатную премиум-подписку для всех стран.
- Pornhub выпустят первый за свою 13-летнюю историю непорнографический фильм. Правда он все равно будет для взрослых. И расскажет о стриптиз-клубах для чернокожих лесбиянок.