Pornhub запустил сайт, на котором порнозвезды моют руки

Популярный сайт с контентом для взрослых Pornhub вместе с разработчиками сайта для знакомств Amazon Dating запустили сайт - пародию Scrubhub. Вместо видео для взрослых там резмещают ролики с мытьем рук. Об этом пишет Мashable.

На новом ресурсе можно будет найти множество сатирических видео о мытье рук, в которых участвуют, как обычные люди, так и модели Pornhub, такие как Аса Акира.

Цель сайта – подчеркнуть важность мытья рук в период пандемии коронавируса, сохранив при этом юмор.

Дважды в день в 12 часов дня и 6 вечера сайт будет транслировать прямые эфиры с участием музыкантов, комиков и других знаменитостей.

"Мы хотели сделать обыденное мытье рук интересным, и показать его в том виде, как мы представляем (в виде шутки)", – сказали Ани Акопян и Сьюзи Шинн, которые ранее создали пародийный сайт Amazon Dating.

"За последние несколько недель, буквально все, политики, ученые, знаменитости спортсмены, повторяли одно и то же, – важность тщательного мытья рук с мылом в период коронавируса. Мы подумали, что Pornhub имеет уникальную возможность добавить юмора в обыденную рутину", – сказал вице-президент Pornhub Кори Прайс.

На новом сайте также можно будет оставлять благотворительные пожертвования, которые направят на борьбу с коронавирусом. Деньги передадут в благотворительные организации Invisible Hands и Frontline Foods.

"Scrubhub начался с забавной идеи, но благодаря платформе Pornhub, превратился в место для творчества и связей для общего блага", – сказали Акопян и Шинн.

Как ранее писал Фокус:

Сайт с контентом для взрослых Pornhub временно ввел бесплатную премиум-подписку для всех стран.