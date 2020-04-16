В РФ опубликовали доклад Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

Обнародован доклад советского маршала Георгия Жукова Верховному главнокомандующему ВС СССР Иосифу Сталину о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Документы опубликованы Российским военно-историческим обществом (РВИО).

В донесении Жукова содержатся данные органов "Смерш" 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии о суициде Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Информация была основана на показаниях захваченного в плен обслуживающего персонала.

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Они заявили, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля в окруженном советскими войсками Берлине. При этом место захоронения тела им не было известно. Геббельс и его жена совершили суицид 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.

"Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете Геббельса найдены папки с различными документами", – рассказал Жуков Сталину.

Для подтверждения полученных данных было приказано утром 3 мая 1945 года "предъявить трупы пяти пленным генералам, задокументировать их показания, зафотографировать трупы, изучить детально обстановку в убежище и установить причину обгораний трупов, после чего донесено будет вам дополнительно", сообщал маршал.

Кроме того, по словам Жукова, одновременно были приняты меры к обнаружению места жительства Гитлера в последнее время и детального исследования всех сведений по его самоубийству.

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