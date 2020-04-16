В РФ опубликовали доклад Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера
Обнародован доклад советского маршала Георгия Жукова Верховному главнокомандующему ВС СССР Иосифу Сталину о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Документы опубликованы Российским военно-историческим обществом (РВИО).
В донесении Жукова содержатся данные органов "Смерш" 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии о суициде Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Информация была основана на показаниях захваченного в плен обслуживающего персонала.
Они заявили, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля в окруженном советскими войсками Берлине. При этом место захоронения тела им не было известно. Геббельс и его жена совершили суицид 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.
"Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете Геббельса найдены папки с различными документами", – рассказал Жуков Сталину.
Для подтверждения полученных данных было приказано утром 3 мая 1945 года "предъявить трупы пяти пленным генералам, задокументировать их показания, зафотографировать трупы, изучить детально обстановку в убежище и установить причину обгораний трупов, после чего донесено будет вам дополнительно", сообщал маршал.
Кроме того, по словам Жукова, одновременно были приняты меры к обнаружению места жительства Гитлера в последнее время и детального исследования всех сведений по его самоубийству.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году Федеральное бюро расследований США рассекретило документы с показаниями о якобы побеге Адольфа Гитлера в Аргентину из Германии после поражения Третьего рейха во Второй мировой войне.
- Немецкую подводную лодку U-3523, которая якобы перевезла руководство нацистской Германии в Южную Америку, спустя почти 73 года обнаружили на морском дне неподалеку от побережья Дании. Ранее исследователи предполагали, что субмарина была затоплена в результате атаки британского бомбардировщика B-24 Liberator 6 мая 1945 года по пути в Норвегию, однако обнаружить ее обломки до сих пор не удавалось.