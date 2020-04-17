Статистика коронавируса в мире на 17 апреля: во Франции за сутки заразились 17 тыс. человек

По состоянию на утро 17 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 2 158 033 человек, из которых 144 221 скончались и 543 732 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 671 151 случай заражения. Второй страной по числу зараженных является Испания – 184 948 человек. За ней следуют Италия – 168 941, Франция – 147 091, Германия – 137 698.

По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 33 268 человек. В Италии умерло 22 170 пациентов с коронавирусом, в Испании – 19 315, во Франции – 17 920, в Великобритании – 13 729.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки в мире заразились коронавирусом 95 тыс. человек. Больше всего новых заражений диагностировали в США – 29,5 тысяч. Во Франции вчера зафиксировали рекордные 17 тыс. заражений. В Турции –4,8 тыс. новых инфицированных. В Великобритании подтвердили –4,6 тыс. новых случаев, в Испании – 4,3, в Италии – 3,7 тыс., в России – 3,4 тыс., в Германии – 3 тыс., в Бразилии – 2 тыс.,в Иране – 1,6 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 16 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 2 063 161 человек, из которых 137 020 скончались и 512 092 выздоровели.