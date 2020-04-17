Родила ребенка и умерла: в Великобритании скончалась медсестра с COVID-19

Медсестра из английского города Лутон, графство Бедфордшир, родила ребенка, а затем скончалась от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает издание The Guardian.

28-летняя Мэри Агейва Агьяпонг (Mary Agyeiwaa Agyapong) работала в больнице Лутона и Университета Данстейбл. И продолжала выполнять свою работу даже на последнем месяце беременности.

И хотя данное медучреждение не принимает больных, у которых диагностирован коронавирус, медсестра почувствовала недомогание, ей провели тест 5 апреля, который и выявил у нее заболевании. Ее госпитализировали 7 апреля. Она пребывала под пристальным надзором врачей, которые и приняли решение провести кесарево сечение, когда состояние медсестры ухудшилось.

Снимок Мэри из соцсетей

После рождения ребенка состояние Мэри продолжало ухудшаться и 12 апреля она скончалась.

Новорожденная девочка чувствует себя хорошо, однако пока она находится в больнице, так как ее отец сейчас на двухнедельном карантине в самоизоляции.

Исполнительный директор траста больниц Бедфордшира Дэвид Картер сообщил, что решение провести экстренное кесарево сечение, возможно, ухудшило состояние пациентки. Он принес соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшей. "Мэри работала здесь пять лет, ее высоко ценили и любили члены нашей команды. Она была фантастической медсестрой", — написал он.

Больница, где скончалась Мэри/Фото: lutontoday

Смерть Мэри подняла проблему с которой сталкиваются беременные медсестры и врачи в Британии. Они рассказали журналистам, что их буквально заставляют работать "на передовой", иногда без средств защиты, а если они отказываются, их вынуждают уходить в отпуск за свой счет, или брать больничный по состоянию здоровья.

Лоббистские группы и благотворительные организации, в том числе Pregnant Then Screwed (PTS) и Maternity Action, направили в Королевский колледж акушеров-гинекологов (RCOG) письмо с настоятельным призывом разрешить беременным медработникам работать на позициях, которые не связаны с больными коронавирусом. Более 50 000 человек подписали петицию, призывающую к большей ясности и оплачиваемому отпуску для беременных работников здравоохранения.

По словам Джоэли Брирли, основателя и директора PTS «эти женщины действительно напуганы. Они не хотят идти на работу, где нет никаких условий, но их заставляют чувствовать себя виноватыми из-за того, что они не помогают во время кризиса»

Юридически все работодатели должны проводить оценку риска для беременных работников, и, если они не могут устранить риск заражения, найти для них альтернативу, или же отправить их домой в оплачиваемый отпуск. Но, как показывает практика, британская Национальная служба здравоохранения подвергает своих сотрудниц опасности.

Как ранее писал Фокус:

В Украине за все время заразились коронавирусом 879 медиков - 18,8% от общего количества инфицированных (4662). Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. "ПЦР тестами подтвержден 501 человек, заболевший на коронавирус. Среди них 31 ребенок и 61 медицинский работник. Это новый антирекорд по заболевшим за сутки. Госпитализированы 156 человек, среди них 11 детей и 12 медицинских работников", - заявил он.