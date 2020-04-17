Самая молодая жертва COVID-19 в мире. На Филиппинах умер четырехнедельный младенец

На Филиппинах от коронавируса умер ребенок, который родился 29 дней назад, став самой молодой жертвой COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам министра здравоохранения страны Марии Росарио Верджире, 14 апреля у мальчика появились проблемы с дыханием, после чего его срочно госпитализировали. В больнице ребенка проверили на COVID-19 и результат был положительным.

Ребенок из города Батангас умер от сепсиса новорожденных, вызванного вирусом.

Ранее в американском штате Коннектикут умер от коронавируса шестинедельный ребенок. А 6 апреля в Луизиане умер однодневный новорожденный после того, как его мать заразилась COVID-19 и перенесла преждевременные роды. Правда, у ребенка коронавирус так и не был обнаружен.

Стоит подчеркнуть, что Филиппины были одной из первых стран в регионе, которая ввела карантин. Строгие меры изоляции ввели спустя всего 5 дней после того, как 7 марта была обнаружена первая передача вируса внутри страны.

Секретарь правительства Филиппин Карло Ногралес заявил, что строгие ограничения, вероятно, помогли предотвратить от 1,9 до 8,3 млн заражений коронавирусом. Несмотря на это, правительство сперва подвергалось критики из-за слишком медленного тестирования на COVID-19, но с начала апреля темпы резко возросли.

По словам президента Филиппин Родриго Дутерте, провела дополнительную закупку 900 тыс. комплектов для тестирования, помимо 100 тыс. тех, что есть в стране на данный момент.

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