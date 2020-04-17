Статистика коронавируса в Украине на 17 апреля: новый антирекорд — за сутки 501 новый случай

Всего в Украине заразились 4662 человека

По состоянию на 9:30 16 апреля в Украине коронавирусом заболело 4 662 человека, из них 125 скончались и 246 — выздоровели. За сутки зафиксирован 501 случай заражения.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ в Facebook.

Всего в Украине исследовано 47096 проб на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

На амбулаторном лечении находятся 3051 пациент. На госпитализации находится 1611 человек, из них – 73 ребенка.

Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%). Из них 66 мужчин и 59 женщин.

246 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. – 296 случаев (17 выздоровели)

Волынская обл. – 122 случая (11 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 89 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. – 12 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. – 177 случая (1 выздоровел)

Закарпатская обл. – 150 случаев (12 выздоровели)

Запорожская обл. – 118 случаев (12 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 427 случаев (27 выздоровели)

г. Киев – 705 случаев (30 выздоровели)

Киевская обл. – 253 случая (16 выздоровели)

Кировоградская обл. – 218 случаев (6 выздоровели)

Львовская обл. – 203 случаев (11 выздоровели)

Луганская обл. – 9 случаев;

Николаевская обл. – 22 случая;

Одесская обл. – 93 случая;

Полтавская обл. – 41 случай (4 выздоровели);

Ровенская обл. – 240 случаев (8 выздоровели);

Сумская обл. – 81 случай (6 выздоровели);

Тернопольская обл. – 353 случая (25 выздоровели);

Харьковская обл. – 56 случаев (2 выздоровели);

Херсонская обл. – 51 случай (5 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 38 случаев (3 выздоровели);

Черкасская обл. – 137 случаев (7 выздоровели);

Черновицкая обл. – 759 случаев (25 выздоровел);

Черниговская обл. – 12 случаев (3 выздоровели).

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 9:30 16 апреля в Украине коронавирусом заболел 4161 человек, из них 116 скончались и 186 — выздоровели.