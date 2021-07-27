В Украине в июле зафиксировали два случая столбняка, один заболевший умер, – ЦОЗ

Заболевшего ребенка вакцинировали от столбняка с нарушением календаря, а прививалась ли вообще умершая женщина – неизвестно.

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщил, что в июле в Украине зафиксировали два случая столбняка.

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Во Львовской области заболел 7-летний ребенок. В начале июля его госпитализировали в травматологическое отделение львовской больницы "Охмадет" с открытым переломом костей правого предплечья.

За неделю у ребенка появились симптомы столбняка:

сокращение мышц нижних конечностей;

клонические судороги (быстрые и ритмичные движения) тела;

тризм (спазм жевательной мускулатуры),

"сардоническая улыбка" (болезненное выражение лица человека, напоминающее оскал);

опистотонус (судорожная поза с резким выгибанием спины, запрокидыванием головы назад).

Ребенка перевели в реанимационное отделение. Ему ввели противостолбнячный иммуноглобулин.

Выяснилось, что ребенок вакцинирован с нарушением календаря прививок – он получил только одну прививку против столбняка до 1 года.

Еще одно сообщение поступило из Запорожья, там умерла 84-летняя женщина.

Вероятно, она заразилась, когда работала на дачном участке – на левой пятке у нее была трофическая язва. С жалобами на боль в горле, дискомфорт и затруднения при глотании женщина обратилась к семейному врачу. Тот обнаружил неврологическую симптоматику и заподозрил острое нарушение мозгового кровообращения. В тот же день после ряда обследований женщину поместили в реанимацию. Она жаловалась на спазм жевательной мускулатуры, нарушение глотания, тянущие боли затылочной мускулатуры. Вечером врачи зафиксировали нарастание дыхательной недостаточности, женщину подключили к аппарату ИВЛ. Через два дня пребывания в стационаре она умерла.

Полноценных данных о проведении прививок против столбняка у женщины не было. Судя по записи в медицинской документации, она получила две прививки против столбняка в 1996 году.

Ранее в Украине с января по май зарегистрировали еще два случая столбняка. За аналогичный период прошлого года обнаружили пять случаев. Всего в 2020 году зарегистрировали 12 случаев столбняка.

Отметим, столбняк – это инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий.

Инфицироваться столбняком можно при попадании грязи в рану, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами (особенно обломками древесины). От человека к человеку это заболевание не передается.

Через 3–21 день после инфицирования могут появиться симптомы заболевания: головная боль, спазмы мышц лица, повышение температуры и чрезмерное потоотделение, мышечные спазмы (часто в желудке), мучительное напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, изменение артериального давления и учащенное сердцебиение, неконтролируемое сокращение мышц голосовых связок (ларингоспазм), ломкость костей, затруднение дыхания.

Врачи утверждают, что единственной надежной защитой от столбняка является вакцинация.

Взрослым возобновлять прививку от столбняка необходимо каждые 10 лет.

Вакцина от столбняка бесплатная.

26 июля Минздрав направил в регионы 18,4 тыс. флаконов препарата "Иммуноглобулин человека противостолбнячный", который закупили за средства госбюджета за 2020 год. Утверждается, что сейчас все регионы имеют достаточное количество этого препарата.

Напомним, в мае прошлого года на совещании у президента Украины, посвященному противодействию распространения COVID-19, говорилось о том, что сокращение количества вакцинаций против кори, столбняка и туберкулеза может вызвать в будущем вспышку этих заболеваний.