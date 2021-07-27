В Україні в липні зафіксували два випадки правцю, один хворий помер, — ЦГЗ

Хвору дитину вакцинували від правцю з порушенням календаря, а чи прищеплювалася взагалі померла жінка — невідомо.

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) повідомив, що в липні в Україні зафіксували два випадки правцю.

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У Львівській області захворіла 7-річна дитина. На початку липня її госпіталізували в травматологічне відділення львівської лікарні "Охмадит" з відкритим переломом кісток правого передпліччя.

За тиждень у дитини з'явилися симптоми правцю:

скорочення м'язів нижніх кінцівок;

клонічні судоми (швидкі і ритмічні рухи) тіла;

тризм (спазм жувальної мускулатури),

"Сардонічна посмішка" (хворобливий вираз обличчя людини, що нагадує оскал);

опістотонус (судомна поза з різким вигинанням спини, закидання голови назад).

Дитину перевели в реанімаційне відділення. Їй ввели протиправцевий імуноглобулін.

З'ясувалося, що дитина вакцинована з порушенням календаря щеплень — вона отримала тільки одне щеплення проти правцю до 1 року.

Ще одне повідомлення надійшло із Запоріжжя, там померла 84-річна жінка.

Ймовірно, вона заразилася, коли працювала на дачній ділянці — на лівій п'яті в неї була трофічна виразка. Зі скаргами на біль у горлі, дискомфорт і труднощі при ковтанні жінка звернулася до сімейного лікаря. Той виявив неврологічну симптоматику і запідозрив гостре порушення мозкового кровообігу. У той же день після ряду обстежень жінку помістили в реанімацію. Вона скаржилася на спазм жувальної мускулатури, порушення ковтання, болі потиличної мускулатури, що тягнуть. Увечері лікарі зафіксували наростання дихальної недостатності, жінку підключили до апарату ШВЛ. Через два дні перебування в стаціонарі вона померла.

Повноцінних даних про проведення щеплень проти правцю в жінки не було. Судячи із запису у медичній документації, вона отримала два щеплення проти правцю в 1996 році.

Раніше в Україні із січня по травень зареєстрували ще два випадки правцю. За аналогічний період минулого року виявили п'ять випадків. Усього у 2020 році зареєстрували 12 випадків правцю.

Зазначимо, правець — це інфекційне захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій.

Інфікуватися правцем можна при попаданні бруду в рану, внаслідок укусів тварин або травмування гострими предметами (особливо уламками деревини). Від людини до людини це захворювання не передається.

Через 3-21 день після інфікування можуть з'явитися симптоми захворювання: головний біль, спазми м'язів обличчя, підвищення температури і надмірне потовиділення, м'язові спазми (часто в шлунку), болісне напруження у всьому тілі, проблеми з ковтанням, зміна артеріального тиску і прискорене серцебиття, неконтрольоване скорочення м'язів голосового сухожилля (ларингоспазм), ламкість кісток, утруднення дихання.

Лікарі стверджують, що єдиним надійним захистом від правцю є вакцинація.

Дорослим відновлювати щеплення від правцю необхідно кожні 10 років.

Вакцина від правцю безкоштовна.

26 липня МОЗ направило в регіони 18,4 тис. флаконів препарату "Імуноглобулін людини протиправцевий", який закупили за кошти держбюджету за 2020 рік. Стверджується, що наразі всі регіони мають достатню кількість цього препарату.

Нагадаємо, у травні минулого року на нараді в президента України, присвяченому протидії поширення COVID-19, говорилося про те, що скорочення кількості вакцинацій проти кору, правцю і туберкульозу може викликати в майбутньому спалах цих захворювань.