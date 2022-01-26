Статистика коронавируса на 26 января: более 24 тысяч заболевших, 3 073 госпитализации
Количество больных COVID-19 в Украине увеличивается. За 25 января в стране выявили на 5 тысяч зараженных больше, чем днем ранее.
В Украине за 25 января выявили 24 321 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. COVID-19 выявили у 2 809 детей и 642 медработников, свидетельствуют данные Минздрава Украины в Telegram.
Отметим, что за 24 января министерство отчиталось о 19 118 выявленных больных коронавирусом.
С коронавирусом или подозрением на него за 25 января госпитализировали 3 073 человека, 141 больной скончался.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 24 321 человек;
- выздоровело — 5 514 человек;
- летальные случаи — 141 ;
- госпитализировано — 3 073 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 19 января — 2 151;
- 20 января — 2 226;
- 21 января — 2 608;
- 22 января — 2 774;
- 23 января — 1 836
- 24 января — 1 507.
- 25 января — 3 073
За прошедшие сутки сделали 157 918 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 79 688;
- методом ИФА — 7 347;
- экспресс-тесты на антиген — 70 883.
Лидеры по распространению COVID-19 за сутки:
- Ивано-Франковская область — 1 972 случая;
- Киев — 1 919 случаев;
- Львовская область — 1 886 случаев;
- Харьковская область — 1 506 случаев;
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 29 929 человек;
- 2 дозой — 28 984 человека;
- бустерной дозой — 22 195 человек;
- всего — 81 736 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 913 809 человек;
- выздоровело — 3 596 715 человек;
- летальные случаи — 99 584;
- сделано ПЦР-тестов — 17 661 202.
С начала кампании по вакцинации одну дозу получили 15 221 306 человек, а две — 14 519 768. Бустерную дозу получили 248 063 человек. Всего сделали 30 003 374 прививок.
Напомним, что Ивано-Франковская область с 24 января ввела красный уровень эпидопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые выплаты украинцам, которые получили бустерную дозу вакцины от COVID-19. Государство перечислит по программе "єПідтримка" 500 гривен.
СМИ ранее писали, что некоторые украинцы смогли потратить "ковидную тысячу" на алкоголь.