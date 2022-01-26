Статистика коронавируса на 26 января: более 24 тысяч заболевших, 3 073 госпитализации

Количество больных COVID-19 в Украине увеличивается. За 25 января в стране выявили на 5 тысяч зараженных больше, чем днем ранее.

В Украине за 25 января выявили 24 321 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. COVID-19 выявили у 2 809 детей и 642 медработников, свидетельствуют данные Минздрава Украины в Telegram.

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Отметим, что за 24 января министерство отчиталось о 19 118 выявленных больных коронавирусом.

С коронавирусом или подозрением на него за 25 января госпитализировали 3 073 человека, 141 больной скончался.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 24 321 человек;

выздоровело — 5 514 человек;

летальные случаи — 141 ;

госпитализировано — 3 073 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

19 января — 2 151;

20 января — 2 226;

21 января — 2 608;

22 января — 2 774;

23 января — 1 836

24 января — 1 507.

25 января — 3 073

За прошедшие сутки сделали 157 918 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 79 688;

методом ИФА — 7 347;

экспресс-тесты на антиген — 70 883.

Лидеры по распространению COVID-19 за сутки:

Ивано-Франковская область — 1 972 случая;

Киев — 1 919 случаев;

Львовская область — 1 886 случаев;

Харьковская область — 1 506 случаев;

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 29 929 человек;

2 дозой — 28 984 человека;

бустерной дозой — 22 195 человек;

всего — 81 736 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 913 809 человек;

выздоровело — 3 596 715 человек;

летальные случаи — 99 584;

сделано ПЦР-тестов — 17 661 202.

С начала кампании по вакцинации одну дозу получили 15 221 306 человек, а две — 14 519 768. Бустерную дозу получили 248 063 человек. Всего сделали 30 003 374 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса на 25 января

Напомним, что Ивано-Франковская область с 24 января ввела красный уровень эпидопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые выплаты украинцам, которые получили бустерную дозу вакцины от COVID-19. Государство перечислит по программе "єПідтримка" 500 гривен.

СМИ ранее писали, что некоторые украинцы смогли потратить "ковидную тысячу" на алкоголь.