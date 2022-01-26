Статистика коронавірусу на 26 січня: понад 24 тисячі хворих, 3 073 госпіталізації

Кількість хворих на COVID-19 в Україні збільшується. За 25 січня в країні виявили на 5 тисяч заражених більше, ніж на день раніше.

В Україні за 25 січня виявили 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. COVID-19 виявили у 2 809 дітей і 642 медпрацівників, свідчать дані МОЗ України в Telegram.

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Зазначимо, що за 24 січня міністерство відзвітувало про 19 118 виявлених хворих на коронавірус.

Із коронавірусом або підозрою на нього за 25 січня госпіталізували 3073 особи, 141 хворий помер.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 24 321 особа;

одужало — 5514 осіб;

летальні випадки — 141;

госпіталізовано – 3 073 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

19 січня — 2151;

20 січня — 2226;

21 січня — 2608;

22 січня — 2774;

23 січня — 1836

24 січня — 1507.

25 січня — 3073

Минулої доби зробили 157 918 тестів на коронавірус:

методом ПЛР — 79 688;

методом ІФА — 7347;

експрес-тести на антиген — 70 883.

Лідери з поширення COVID-19 за добу:

Івано-Франківська область – 1972 випадки;

Київ – 1919 випадків;

Львівська область – 1886 випадків;

Харківська область – 1506 випадків;

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 29 929 осіб;

2 дозою — 28 984 особи;

бустерною дозою — 22 195 осіб;

усього — 81 736 осіб.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло – 3 913 809 осіб;

одужало — 3 596 715 осіб;

летальні випадки — 99 584;

зроблено ПЛР-тестів — 17 661 202.

Із початку кампанії з вакцинації одну дозу отримали 15 221 306 осіб, а дві – 14 519 768. Бустерну дозу отримали 248 063 особи. Усього зробили 30 003 374 щеплення.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 25 січня

Нагадаємо, що Івано-Франківська область із 24 січня запровадила червоний рівень епіднебезпеки.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові виплати українцям, які отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19. Держава перерахує за програмою "єПідтримка" 500 гривень.

ЗМІ раніше писали, що деякі українці спромоглися витратити "ковідну тисячу" на алкоголь.