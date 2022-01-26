Статистика коронавірусу на 26 січня: понад 24 тисячі хворих, 3 073 госпіталізації
Кількість хворих на COVID-19 в Україні збільшується. За 25 січня в країні виявили на 5 тисяч заражених більше, ніж на день раніше.
В Україні за 25 січня виявили 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. COVID-19 виявили у 2 809 дітей і 642 медпрацівників, свідчать дані МОЗ України в Telegram.
Зазначимо, що за 24 січня міністерство відзвітувало про 19 118 виявлених хворих на коронавірус.
Із коронавірусом або підозрою на нього за 25 січня госпіталізували 3073 особи, 141 хворий помер.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 24 321 особа;
- одужало — 5514 осіб;
- летальні випадки — 141;
- госпіталізовано – 3 073 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 19 січня — 2151;
- 20 січня — 2226;
- 21 січня — 2608;
- 22 січня — 2774;
- 23 січня — 1836
- 24 січня — 1507.
- 25 січня — 3073
Минулої доби зробили 157 918 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 79 688;
- методом ІФА — 7347;
- експрес-тести на антиген — 70 883.
Лідери з поширення COVID-19 за добу:
- Івано-Франківська область – 1972 випадки;
- Київ – 1919 випадків;
- Львівська область – 1886 випадків;
- Харківська область – 1506 випадків;
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 29 929 осіб;
- 2 дозою — 28 984 особи;
- бустерною дозою — 22 195 осіб;
- усього — 81 736 осіб.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло – 3 913 809 осіб;
- одужало — 3 596 715 осіб;
- летальні випадки — 99 584;
- зроблено ПЛР-тестів — 17 661 202.
Із початку кампанії з вакцинації одну дозу отримали 15 221 306 осіб, а дві – 14 519 768. Бустерну дозу отримали 248 063 особи. Усього зробили 30 003 374 щеплення.
Нагадаємо, що Івано-Франківська область із 24 січня запровадила червоний рівень епіднебезпеки.
Президент України Володимир Зеленський анонсував нові виплати українцям, які отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19. Держава перерахує за програмою "єПідтримка" 500 гривень.
ЗМІ раніше писали, що деякі українці спромоглися витратити "ковідну тисячу" на алкоголь.