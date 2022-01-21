Івано-Франківська область запроваджує "червоний" рівень карантину з 24 січня, — Кабмін (інфографіка)

Чиновники стверджують, що центром нового спалаху коронавірусу стала західна Україна. Складна ситуація також спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

В Україні набирає сили новий спалах коронавірусної хвороби. У зв'язку з цим було проведено позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому ухвалили рішення змінити на Івано-Франківщині рівень епідемічної загрози на "червоний" рівень, повідомляє на своїй сторінці у Facebook міністр Кабміну Олег Немчінов.

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Епіцентром нового спалаху стала західна Україна. Найскладніша ситуація на Івано-Франківщині, у зв'язку з чим там і підвищили рівень загрози до максимального. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 20 січня заявив, що минулої доби на території країни було виявлено 18 479 нових випадків коронавірусної хвороби і, за його словами, "це свідчить про те, що в Україні почався спалах".

Станом на сьогодні в Івано-Франківській області зафіксовано 141,7 тисячу випадків інфікування COVID-19, з них смертельних — 3,1 тисячі. Одужали 123,2 тисячі жителів регіону, борються із хворобою 15,2 тисяч.

Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки поширюється на Житомирську, Львівську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.

[ + – ] Статистика захворювань у регіонах (МОЗ)

Нагадаємо, що рішення про зміну рівня загрози в Івано-Франківській області ухвалили у зв'язку зі зверненням Міністерства охорони здоров'я, яке вчора надіслало відповідне подання державної комісії ТЕБ та НС.

Раніше цього місяця Національна академія наук України констатувала, що в країні розпочинається нова хвиля коронавірусної хвороби.