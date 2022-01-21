Ивано-Франковская область вводит "красный" уровень карантина с 24 января, — Кабмин (инфографика)

Чиновники утверждают, что центром новой вспышки коронавируса стала западная Украина. Сложная ситуация также наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

В Украине набирает силу новая вспышка коронавирусной болезни. В связи с этим было проведено внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На нем приняли решение изменить в Ивано-Франковской области уровень эпидемической угрозы на "красный" уровень, сообщает на своей странице в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.

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Эпицентром новой вспышки стала западная Украина. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, в связи с чем там и повысили уровень угрозы до максимального. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 20 января заявил, что за минувшие сутки на территории страны было выявлено 18 479 новых случаев коронавирусной болезни и, по его словам, "это свидетельствует о том, что в Украине началась вспышка".

По состоянию на сегодня в Ивано-Франковской области зафиксировано 141,7 тысяча случаев инфицирования COVID-19, из них смер­тельных — 3,1 тысячи. Выздоровели 123,2 тысячи жителей региона, борются с болезнью 15,2 тысячи.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности распространяется на Житомирскую, Львовскую, Ровенскую, Сумскую, Тернопольскую, Черновицкую и Черниговскую области.

[ + – ] Статистика заболеваний по регионам (МОЗ)

Напомним, что решение об изменении уровня угрозы в Ивано-Франковской области приняли в связи с обращением Министерства здравоохранения, которое вчера направило соответствующее представление государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Ранее в этом месяце Национальная академия наук Украины констатировала, что в стране начинается новая волна коронавирусной болезни.