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Статистика коронавірусу на 25 січня: понад 19 тисяч хворих, 1 507 госпіталізацій

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Фото: Seneca-Guns | Коронавірус в Україні

Вакцину від коронавірусу за добу отримали майже 70 тисяч людей.

Минулої доби, 24 січня, в Україні зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 2 809 дітей і 594 медпрацівників, повідомляє пресцентр МОЗ.

З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1 507 осіб, 161 пацієнт помер.

В Україні за минулу добу:

  • захворіли — 19 118 осіб;
  • одужали — 5 863 осіб;
  • летальні випадки — 161;
  • госпіталізовано — 1 507 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 18 січня — 2 401;
  • 19 січня — 2 151;
  • 20 січня — 2 226;
  • 21 січня — 2 608;
  • 22 січня — 2 774;
  • 23 січня — 1 836
  • 24 січня — 1 507.

Протягом минулої доби було зроблено 110 121 тестів на коронавірус:

  • методом ПЛР — 58 184;
  • методом ІФА — 6 374;
  • експрес-тести на антиген — 45 563.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Львівська область — 2 299 випадків;
  • Київ — 1 589 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1 387 випадків;
  • Вінницька область — 1 207 випадків;

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 3 889 488 осіб;
  • одужали — 3 591 201 особа;
  • летальні випадки — 99 443;
  • зроблено ПЛР-тестів — 17 581 514.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 27 261 людина;
  • 2 дозою — 24 700 осіб;
  • бустерною дозою — 17 084 осіб;
  • додатковою дозою — 501 особа;
  • усього — 69 546 осіб.

Нагадаємо, днем раніше 24 січня в Україні виявили 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, за словами голови МОЗ Віктора Ляшка, в Україні почався новий спалах коронавірусу.