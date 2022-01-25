Статистика коронавірусу на 25 січня: понад 19 тисяч хворих, 1 507 госпіталізацій

Вакцину від коронавірусу за добу отримали майже 70 тисяч людей.

Минулої доби, 24 січня, в Україні зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 2 809 дітей і 594 медпрацівників, повідомляє пресцентр МОЗ.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1 507 осіб, 161 пацієнт помер.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 19 118 осіб;

одужали — 5 863 осіб;

летальні випадки — 161;

госпіталізовано — 1 507 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

18 січня — 2 401;

19 січня — 2 151;

20 січня — 2 226;

21 січня — 2 608;

22 січня — 2 774;

23 січня — 1 836

24 січня — 1 507.

Протягом минулої доби було зроблено 110 121 тестів на коронавірус:

методом ПЛР — 58 184;

методом ІФА — 6 374;

експрес-тести на антиген — 45 563.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Львівська область — 2 299 випадків;

Київ — 1 589 випадків;

Івано-Франківська область — 1 387 випадків;

Вінницька область — 1 207 випадків;

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 3 889 488 осіб;

одужали — 3 591 201 особа;

летальні випадки — 99 443;

зроблено ПЛР-тестів — 17 581 514.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 27 261 людина;

2 дозою — 24 700 осіб;

бустерною дозою — 17 084 осіб;

додатковою дозою — 501 особа;

усього — 69 546 осіб.

Нагадаємо, днем раніше 24 січня в Україні виявили 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, за словами голови МОЗ Віктора Ляшка, в Україні почався новий спалах коронавірусу.