Статистика коронавірусу на 25 січня: понад 19 тисяч хворих, 1 507 госпіталізацій
Вакцину від коронавірусу за добу отримали майже 70 тисяч людей.
Минулої доби, 24 січня, в Україні зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 2 809 дітей і 594 медпрацівників, повідомляє пресцентр МОЗ.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1 507 осіб, 161 пацієнт помер.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 19 118 осіб;
- одужали — 5 863 осіб;
- летальні випадки — 161;
- госпіталізовано — 1 507 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 18 січня — 2 401;
- 19 січня — 2 151;
- 20 січня — 2 226;
- 21 січня — 2 608;
- 22 січня — 2 774;
- 23 січня — 1 836
- 24 січня — 1 507.
Протягом минулої доби було зроблено 110 121 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 58 184;
- методом ІФА — 6 374;
- експрес-тести на антиген — 45 563.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Львівська область — 2 299 випадків;
- Київ — 1 589 випадків;
- Івано-Франківська область — 1 387 випадків;
- Вінницька область — 1 207 випадків;
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 3 889 488 осіб;
- одужали — 3 591 201 особа;
- летальні випадки — 99 443;
- зроблено ПЛР-тестів — 17 581 514.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 27 261 людина;
- 2 дозою — 24 700 осіб;
- бустерною дозою — 17 084 осіб;
- додатковою дозою — 501 особа;
- усього — 69 546 осіб.
Нагадаємо, днем раніше 24 січня в Україні виявили 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби.
Як повідомлялося, за словами голови МОЗ Віктора Ляшка, в Україні почався новий спалах коронавірусу.