Статистика коронавірусу на 24 січня: 12 915 нових випадків COVID-19 та 1 836 госпіталізацій
За захворюваністю за добу лідирують Львівська й Івано-Франківська області.
Минулої доби в Україні зафіксували 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 1 826 дітей та 224 медпрацівників. Про це в понеділок, 24 січня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1 836 осіб, 67 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 12 915 осіб;
- одужали — 2 430 осіб;
- летальні випадки — 67;
- госпіталізовано — 1 836 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 17 січня — 1 125;
- 18 січня — 2 401;
- 19 січня — 2 151;
- 20 січня — 2 226;
- 21 січня — 2 608;
- 22 січня — 2 774;
- 23 січня — 1 836.
Протягом минулої доби було зроблено 50 680 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 26 131;
- методом ІФА — 2 683;
- експрес-тести на антиген — 21 866.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Львівська область — 2 036 випадків;
- Івано-Франківська область — 1 765 випадків;
- Харківська область — 1 019 випадків;
- Сумська область — 856 випадків;
- Чернівецька область — 837 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 3 870 370 осіб;
- одужали — 3 585 338 осіб;
- летальні випадки — 99 282;
- зроблено ПЛР-тестів — 17 523 330.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 8 280 осіб;
- 2 дозою — 8 835 осіб;
- бустерною дозою — 5 339 осіб;
- додатковою дозою — 87 осіб;
- всього — 22 541 особа.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 164 116 осіб, а дві — 14 466 084. Бустерну дозу отримали 208 784 особи, додаткову — 13 108. Усього зроблено 29 699 380 щеплень.
Нагадаємо, минулого четверга міністерство охорони здоров'я заявило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні.
Тим часом Івано-Франківська область 21 січня опинилася у "червоній" зоні карантину. Також на найвищому рівні обмежень можуть потрапити Львівська, Рівненська та Чернівецька області.