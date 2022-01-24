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Статистика коронавірусу на 24 січня: 12 915 нових випадків COVID-19 та 1 836 госпіталізацій

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Фото: РБК-Україна | В Україні за добу виявили майже 13 тисяч випадків коронавірусу

За захворюваністю за добу лідирують Львівська й Івано-Франківська області.

Минулої доби в Україні зафіксували 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 1 826 дітей та 224 медпрацівників. Про це в понеділок, 24 січня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1 836 осіб, 67 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіли — 12 915 осіб;
  • одужали — 2 430 осіб;
  • летальні випадки — 67;
  • госпіталізовано — 1 836 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 17 січня — 1 125;
  • 18 січня — 2 401;
  • 19 січня — 2 151;
  • 20 січня — 2 226;
  • 21 січня — 2 608;
  • 22 січня — 2 774;
  • 23 січня — 1 836.

Протягом минулої доби було зроблено 50 680 тестів на коронавірус:

  • методом ПЛР — 26 131;
  • методом ІФА — 2 683;
  • експрес-тести на антиген — 21 866.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Львівська область — 2 036 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1 765 випадків;
  • Харківська область — 1 019 випадків;
  • Сумська область — 856 випадків;
  • Чернівецька область — 837 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 3 870 370 осіб;
  • одужали — 3 585 338 осіб;
  • летальні випадки — 99 282;
  • зроблено ПЛР-тестів — 17 523 330.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 8 280 осіб;
  • 2 дозою — 8 835 осіб;
  • бустерною дозою — 5 339 осіб;
  • додатковою дозою — 87 осіб;
  • всього — 22 541 особа.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 164 116 осіб, а дві — 14 466 084. Бустерну дозу отримали 208 784 особи, додаткову — 13 108. Усього зроблено 29 699 380 щеплень.

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Статистика коронавірусу на 24 січня

Нагадаємо, минулого четверга міністерство охорони здоров'я заявило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні.

Тим часом Івано-Франківська область 21 січня опинилася у "червоній" зоні карантину. Також на найвищому рівні обмежень можуть потрапити Львівська, Рівненська та Чернівецька області.