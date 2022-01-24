Статистика коронавірусу на 24 січня: 12 915 нових випадків COVID-19 та 1 836 госпіталізацій

За захворюваністю за добу лідирують Львівська й Івано-Франківська області.

Минулої доби в Україні зафіксували 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 1 826 дітей та 224 медпрацівників. Про це в понеділок, 24 січня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1 836 осіб, 67 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 12 915 осіб;

одужали — 2 430 осіб;

летальні випадки — 67;

госпіталізовано — 1 836 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

17 січня — 1 125;

18 січня — 2 401;

19 січня — 2 151;

20 січня — 2 226;

21 січня — 2 608;

22 січня — 2 774;

23 січня — 1 836.

Протягом минулої доби було зроблено 50 680 тестів на коронавірус:

методом ПЛР — 26 131;

методом ІФА — 2 683;

експрес-тести на антиген — 21 866.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Львівська область — 2 036 випадків;

Івано-Франківська область — 1 765 випадків;

Харківська область — 1 019 випадків;

Сумська область — 856 випадків;

Чернівецька область — 837 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 3 870 370 осіб;

одужали — 3 585 338 осіб;

летальні випадки — 99 282;

зроблено ПЛР-тестів — 17 523 330.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 8 280 осіб;

2 дозою — 8 835 осіб;

бустерною дозою — 5 339 осіб;

додатковою дозою — 87 осіб;

всього — 22 541 особа.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 164 116 осіб, а дві — 14 466 084. Бустерну дозу отримали 208 784 особи, додаткову — 13 108. Усього зроблено 29 699 380 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 24 січня

Нагадаємо, минулого четверга міністерство охорони здоров'я заявило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні.

Тим часом Івано-Франківська область 21 січня опинилася у "червоній" зоні карантину. Також на найвищому рівні обмежень можуть потрапити Львівська, Рівненська та Чернівецька області.