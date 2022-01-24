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Статистика коронавируса на 24 января: 12915 новых случаев COVID-19 и 1836 госпитализаций

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Фото: РБК-Украина | В Украине за сутки выявили почти 13 тысяч случаев коронавируса

По заболеваемости за сутки лидируют Львовская и Ивано-Франковская области.

За прошедшие сутки в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1 826 детей и 224 медработников. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 836 человек, 67 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 12 915 человек;
  • выздоровело — 2 430 человек;
  • летальные случаи — 67;
  • госпитализировано — 1 836 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 17 января — 1 125;
  • 18 января — 2 401;
  • 19 января — 2 151;
  • 20 января — 2 226;
  • 21 января — 2 608;
  • 22 января — 2 774;
  • 23 января — 1 836.

В течение минувших суток было сделано 50 680 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 26 131;
  • методом ИФА — 2 683;
  • экспресс-тесты на антиген — 21 866.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Львовская область — 2 036 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1 765 случаев;
  • Харьковская область — 1 019 случаев;
  • Сумская область — 856 случаев;
  • Черновицкая область — 837 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 870 370 человек;
  • выздоровело — 3 585 338 человек;
  • летальные случаи — 99 282;
  • сделано ПЦР-тестов — 17 523 330.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 8 280 человек;
  • 2 дозой — 8 835 человек;
  • бустерной дозой — 5 339 человек;
  • дополнительной дозой — 87 человек;
  • всего — 22 541 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 164 116 человек, а две — 14 466 084. Бустерную дозу получили 208 784 человек, дополнительную — 13 108. Всего сделано 29 699 380 прививок.

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Статистика коронавируса на 24 января

Напомним, в минувший четверг министерство здравоохранения заявило о начале новой вспышки коронавируса в Украине.

Тем временем Ивано-Франковская область 21 января оказалась в "красной" зоне карантина. Также на наивысшем уровне ограничений могут попасть Львовская, Ровенская и Черновицкая области.