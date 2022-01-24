Статистика коронавируса на 24 января: 12915 новых случаев COVID-19 и 1836 госпитализаций
По заболеваемости за сутки лидируют Львовская и Ивано-Франковская области.
За прошедшие сутки в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1 826 детей и 224 медработников. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 836 человек, 67 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 12 915 человек;
- выздоровело — 2 430 человек;
- летальные случаи — 67;
- госпитализировано — 1 836 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 17 января — 1 125;
- 18 января — 2 401;
- 19 января — 2 151;
- 20 января — 2 226;
- 21 января — 2 608;
- 22 января — 2 774;
- 23 января — 1 836.
В течение минувших суток было сделано 50 680 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 26 131;
- методом ИФА — 2 683;
- экспресс-тесты на антиген — 21 866.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Львовская область — 2 036 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1 765 случаев;
- Харьковская область — 1 019 случаев;
- Сумская область — 856 случаев;
- Черновицкая область — 837 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 870 370 человек;
- выздоровело — 3 585 338 человек;
- летальные случаи — 99 282;
- сделано ПЦР-тестов — 17 523 330.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 8 280 человек;
- 2 дозой — 8 835 человек;
- бустерной дозой — 5 339 человек;
- дополнительной дозой — 87 человек;
- всего — 22 541 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 164 116 человек, а две — 14 466 084. Бустерную дозу получили 208 784 человек, дополнительную — 13 108. Всего сделано 29 699 380 прививок.
Напомним, в минувший четверг министерство здравоохранения заявило о начале новой вспышки коронавируса в Украине.
Тем временем Ивано-Франковская область 21 января оказалась в "красной" зоне карантина. Также на наивысшем уровне ограничений могут попасть Львовская, Ровенская и Черновицкая области.