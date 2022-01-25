Статистика коронавируса на 25 января: более 19 тысяч заболевших, 1 507 госпитализаций
Вакцину от коронавируса за сутки получили около 70 тысяч человек.
За прошедшие сутки, 24 января, в Украине выявили 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, вирус обнаружили у 2 809 детей и 594 медработников, сообщает пресс-центр Минздрава.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 507 человек, 161 пациент скончался.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 19 118 человек;
- выздоровело — 5 863 человек;
- летальные случаи — 161;
- госпитализировано — 1 507 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 18 января — 2 401;
- 19 января — 2 151;
- 20 января — 2 226;
- 21 января — 2 608;
- 22 января — 2 774;
- 23 января — 1 836
- 24 января — 1 507.
В течение минувших суток было сделано 110 121 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 58 184;
- методом ИФА — 6 374;
экспресс-тесты на антиген — 45 563.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Львовская область — 2 299 случаев;
- Киев — 1 589 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1 387 случаев;
- Винницкая область — 1 207 случаев;
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 889 488 человек;
- выздоровело — 3 591 201 человек;
- летальные случаи — 99 443;
- сделано ПЦР-тестов — 17 581 514.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 27 261 человек;
- 2 дозой — 24 700 человек;
- бустерной дозой — 17 084 человек;
- дополнительной дозой — 501 человек;
- всего — 69 546 человек.
Напомним, днем ранее 24 января в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавирусной болезни.
Как сообщалось, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в Украине началась новая вспышка коронавируса.