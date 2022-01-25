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Статистика коронавируса на 25 января: более 19 тысяч заболевших, 1 507 госпитализаций

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Фото: Live Science | коронавирус в Украине

Вакцину от коронавируса за сутки получили около 70 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 24 января, в Украине выявили 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, вирус обнаружили у 2 809 детей и 594 медработников, сообщает пресс-центр Минздрава.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 507 человек, 161 пациент скончался.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 19 118 человек;
  • выздоровело — 5 863 человек;
  • летальные случаи — 161;
  • госпитализировано — 1 507 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 18 января — 2 401;
  • 19 января — 2 151;
  • 20 января — 2 226;
  • 21 января — 2 608;
  • 22 января — 2 774;
  • 23 января — 1 836
  • 24 января — 1 507.

В течение минувших суток было сделано 110 121 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 58 184;
  • методом ИФА — 6 374;

экспресс-тесты на антиген — 45 563.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Львовская область — 2 299 случаев;
  • Киев — 1 589 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1 387 случаев;
  • Винницкая область — 1 207 случаев;

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 889 488 человек;
  • выздоровело — 3 591 201 человек;
  • летальные случаи — 99 443;
  • сделано ПЦР-тестов — 17 581 514.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 27 261 человек;
  • 2 дозой — 24 700 человек;
  • бустерной дозой — 17 084 человек;
  • дополнительной дозой — 501 человек;
  • всего — 69 546 человек.

Напомним, днем ранее 24 января в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавирусной болезни.

Как сообщалось, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в Украине началась новая вспышка коронавируса.