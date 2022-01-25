Статистика коронавируса на 25 января: более 19 тысяч заболевших, 1 507 госпитализаций

Вакцину от коронавируса за сутки получили около 70 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 24 января, в Украине выявили 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, вирус обнаружили у 2 809 детей и 594 медработников, сообщает пресс-центр Минздрава.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 507 человек, 161 пациент скончался.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 19 118 человек;

выздоровело — 5 863 человек;

летальные случаи — 161;

госпитализировано — 1 507 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

18 января — 2 401;

19 января — 2 151;

20 января — 2 226;

21 января — 2 608;

22 января — 2 774;

23 января — 1 836

24 января — 1 507.

В течение минувших суток было сделано 110 121 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 58 184;

методом ИФА — 6 374;

экспресс-тесты на антиген — 45 563.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Львовская область — 2 299 случаев;

Киев — 1 589 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 387 случаев;

Винницкая область — 1 207 случаев;

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 889 488 человек;

выздоровело — 3 591 201 человек;

летальные случаи — 99 443;

сделано ПЦР-тестов — 17 581 514.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 27 261 человек;

2 дозой — 24 700 человек;

бустерной дозой — 17 084 человек;

дополнительной дозой — 501 человек;

всего — 69 546 человек.

Напомним, днем ранее 24 января в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавирусной болезни.

Как сообщалось, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в Украине началась новая вспышка коронавируса.