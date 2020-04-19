Статистика коронавируса в мире на 18 апреля: выздоровели почти 600 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 2 млн 330 тыс. человек. За сутки количество зараженных выросло на 77,6 тыс.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Во всем мире скончались 160 тыс. человек, выздоровели 598 тыс.

Первое место по количеству зараженных занимают США, где заболели уже 735 тыс. человек. При этом только в штате Нью-Йорк заразились более 242 тыс. – больше чем в любой другой стране мира. По количеству выздоровевших США занимают четвертое место (почти 66 тыс.).

Топ-10 стран по количеству подтвержденных случаев заражения.

США – 735 тыс. (39 тыс. летальных случаев, выздоровели - 66 тыс.)

Испания - 194 тыс. (20 тыс. летальных случаев, выздоровели - 74,7 тыс.)

Италия - 175 тыс. (23 тыс. летальных случаев, выздоровели - 44,9 тыс.)

Франция - 152 тыс. (19,3 тыс. летальных случаев, выздоровели - 36 тыс.)

Германия - 143 тыс. (4,5 тыс. летальных случаев, выздоровели - 88 тыс.)

Великобритания - 115 тыс. (15, 4 тыс. летальных случаев)

Китай - 83 тыс. (4,6 тыс. летальных случаев, выздоровели - 77,6 тыс.)

Турция - 82,3 тыс. (1,8 тыс. летальных случаев, выздоровели - 10,4 тыс.)

Иран - 80,8 тыс. (5 тыс. летальных случаев, выздоровели - 55 тыс.)

Бельгия - 37 тыс. (5,4 тыс. летальных случаев, выздоровели - 8,3 тыс.)

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