Профилактика Covid-19: как не заразиться коронавирусом на Пасху

В преддверии пасхальных праздников украинцев предупреждают об опасности нарушения карантина. Эксперты опасаются, что религиозный праздник и несколько дней выходных могут сыграть со страной очень злую шутку. Тем не менее, многие украинцы все равно не планируют сидеть дома в ближайшие дни и активно ищут информацию о том, как не заразиться коронавирусом. Что известно науке о методах профилактики Covid-19 и какая сейчас ситуация с заболеваемостью в Украине, рассказывает Фокус

Коронавирус в Украине: статистика и динамика

В Украине в ближайшее время ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Согласно прогнозам, всплеск заболеваемости будет связан не только с динамикой распространения Covid-19, но и с предстоящими церковными праздниками.

Официальные лица просят украинцев оставаться дома на Пасху, в том числе исключить походы в церкви и на природу. По словам президента Украины Владимира Зеленского, конец апреля будет определяющим для эпидемии коронавируса в Украине. 17 апреля он снова напомнил, что пик коронавируса в Украине еще не пройден, и пикники с шашлыками на пасхальные и майские праздники могут кому-то стоить жизни.

Такие опасения связаны с тем, что слишком большой наплыв инфицированных может перегрузить систему здравоохранения страны, вызвать волну заболеваний среди врачей и, кроме прочего, значительно осложнить получение медицинской помощи тем, кто не может ждать, когда карантин закончится.

Стоит отметить, что среди заболевших коронавирусом в Украине кроме врачей довольно много священнослужителей. Вспышка коронавируса произошла и в Киево-Печерской лавре, где заразились уже около 100 человек, в том числе и ректор Киевской духовной академии. Два монаха умерли. При этом нередки случаи, когда люди передают друг другу инфекцию во время совместных богослужений. Так, глава Николаевской ОГА Александр Трайтли рассказывал, что большинство первых заболевших в области связаны с проведением религиозных обрядов на дому.

Неконтролируемое распространение коронавируса во время религиозных служб прочувствовала на себе и Южная Корея, где масштабная вспышка COVID-19 началась в местной религиозной секте (Церкви Иисуса Синчхонджи) в городе Тэгу. В начале марта 60% всех заболевших в стране были представителями этого религиозного движения. В результате, все филиалы Церкви Иисуса Синчхонджи были закрыты, а ее основатель Ли Ман Хи на коленях просил прощения у нации.

Как не заразиться коронавирусом

В данный момент в мире нет вакцины от коронавируса (в данный момент параллельно разрабатывается около 70 вакцин, а весь процес займет не меньше года). Не существует и лекарств от Covid-19 с доказанной эффективностью. Во всем мире применяют при лечении различные препараты (ремдесивир, гироксихлорохин / хлорохин, лопинавир / ритонавир и другие), но это объясняется лишь исключительностью ситуации, когда врачам приходится действовать на свой страх и риск.

Поэтому на сегодня наиболее эффективным способом не заразиться коронавирусом остается социальное дистанцирование. Введенные во всем мире карантинные ограничения помогают сгладить кривую пика заболеваний, что дает возможность системами здравоохранения справляться с наплывом больных.

По словам исполнительного директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, мир может справиться с коронавирусом лишь оперативно обнаруживая инфицированных и изолируя их, а также тех, с кем они контактировали. Но для этого их число должно оставаться относительно небольшим, а тестирование на коронавирус — доступным.

Среди менее глобальных мер эксперты перечисляют следующие:

Регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд

Соблюдать правила респираторной гигиены (чихать или кашлять в локоть или одноразовый платок);

Соблюдать дистанцию в общественных местах;

Не касаться руками глаз, носа и рта;

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращаться за медицинской помощью;

В качестве общей меры предосторожности соблюдать обычные правила гигиены;

Не употреблять в пищу сырые или не прошедшие надлежащую термическую обработку продукты животного происхождения.

Например, крайне важным считается мытье рук, но не только потому, что мыло смывает грязь с кожи. Кроме белков и РНК у частиц коронавируса есть состоящая из жиров мембрана, которая его окружает. Поскольку мыло растворяет жиры, тщательное мытье рук — один из простейших способов, как не заразиться коронавирусом.

Но не каждое мытье рук будет эффективной профилактикой. Эксперты говорят, что нужно мыть руки правильно, только тогда можно добиться ожидаемого эффект от данной меры предосторожности. Руки следует мыть не менее 20 секунд, используя достаточное количество мыла для покрытия всей поверхности и тщательно растирать руки одна о другую различными способами.

Кроме того, чтобы не заразиться коронавирусом, в общественных местах необходимо держать дистанцию с другими людьми. Она должна составлять не менее 1,5-2 метра. При этом новые исследования ученых показывают, что дистанция 1,5 метра не является безопасной для велосипедистов и бегунов. Ученые рекомендуют дистанцию не менее 4–5 метров при ходьбе в одном направлении, при медленном беге – 10 метров, а при езде на велосипеде – не менее 20 метров.

При этом, по мнению ВОЗ, маска для лица бесполезна, если человек игнорирует другие методы защиты, а физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. При этом Кабинет министров Украины призывает граждан носить медицинские маски или респираторы на улице. По такому же пути пошли и многие страны мира, объявив маски обязательными, как часть профилактических мер от коронавируса. Как объяснял главный санврач Виктор Ляшко, Миннздрав исходит из того, что сейчас каждый может потенциально быть инфицированным. Стоит отметить, что это подтверждается последними исследованиями, согласно которым 50-70% всех инфицированных переносят инфекцию без симптомов и остаются заразными в течение целых четырех недель.

Вирусные частицы, которые могут выделять такие носители, остаются заразными часы и дни, сохраняясь лучше всего на пластиковых поверхностях. При этом, как удалось установить ученым из Франции, для уничтожения вируса необходим нагрев до температуры 92°C в течение 15 минут.

Распространенные мифы о том, как не заразиться коронавирусом

С начала пандемии коронавируса также появилось большое количество мифов, связанных с тем, как не заразиться коронавирусом.

Так, например, чеснок – полезный продукт, но никаких данных о его эффективности в профилактике коронавируса нет. При этом алкоголь, который также называют способом профилактики коронавируса, на самом деле увеличивает риск заразиться. По информации ВОЗ, алкоголь ослабляет иммунную систему и негативно влияет на способность организма противостоять болезням, а интенсивное употребление алкоголя увеличивает риск острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS), одного из самых тяжелых осложнений COVID-19.

Также врачи не рекомендуют ради профилактики принимать лекарства, предназначенные для смягчения симптомов Covid-19. Прием парацетамола или других жаропонижающих не снижают риск заразиться. Не способствуют этому и иммуномодуляторы, поскольку их прием может вызвать перевозбуждение иммунной системы и истощить ее раньше времени, повысив риски при последующем контакте с коронавирусом. То же самое врачи говорят и о лимонах, имбире, женьшене, прием которых в ударных дозах может, скорее, навредить, чем пойти на пользу.

Итак, какой же из всего вышеизложенного можно сделать вывод? Как не заразиться коронавирусом на Пасху? Правильный ответ: праздновать ее со своими домашними, с которыми вы и проводите карантин. А также соблюдать все меры предосторожности, если все-таки пришлось выйти в магазин за продуктами. Например, за той самой пасхой, которые в этом году будут святить прямо на хлебозаводах.