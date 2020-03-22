Блокировки недостаточно, чтобы победить коронавирус, – эксперт ВОЗ
2020-03-22 14:06:00
По словам Майкла Райана, миру нужно сосредоточиться на тестировании для выявления COVID-19
Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что странам будет недостаточно просто закрыть свои границы, чтобы одолеть COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
По словам эксперта ВОЗ, миру нужно принимать меры в сфере общественного здравоохранения, чтобы избежать повторного появления вируса в будущем.
"На самом деле нам нужно сосредоточиться на том, чтобы инфицированных и изолировать их, а также найти все их контакты для того, чтобы также изолировать", – говорит Райан.
Он также подчеркнул, что повсеместные блокировки, в свою очередь, создают определенную опасность.
"Опасность на данный момент с блокировками, если мы не введем в действие сильные меры в сфере общественного здравоохранения сейчас, то когда будут сняты блокировки, число инфицированных может резко пойти вверх", – подытожил эксперт ВОЗ.
Ученые сообщили, что в небольшом итальянском городке Во, где была зафиксирована первая смерть от коронавируса, удалось остановиться вспышку благодаря массовому тестированию на вирус.
Новое исследование, проведенное Падуанским университетом, заключалось в проверке всех 3300 жителей города, включая бессимптомных людей.
Как ранее сообщал Фокус:
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