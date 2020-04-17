92°C – во Франции определили температуру, при которой коронавирус погибает

При меньших температурах некоторые штаммы инфекции остаются заразными, не помогает и нагревание до 60°C в течение часа

Ученые из французского Университета Прованса определили температуру, при которой погибает коронавирус. Об этом говорится в сообщении, размещенном в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Они нагревали коронавирусы до 60°C в течение часа и обнаружили, что после такого теплового воздействия некоторые штаммы все еще могли размножаться. Коронавирус погибает при температуре 92°C, если она сохранялась в течение 15 мин.

В исследовании использовались клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса от пациента из Германии.

Ранее ученые из канадского университета Альберты установили, что препарат ремдесивир, разработанный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение коронавируса. Австралийские ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне пришли к выводу, что антипаразитный препарат ивермектин на 99% уменьшает присутствие в клетках коронавируса SARS-CoV-2. Антиретровирусный препарат нелфинавир может блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2, сообщили японские ученые.

Напомним, МОЗ Украины утвердило единый государственный протокол лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19. "На момент утверждения протокола отсутствует специфическое противовирусное лечение коронавирусной болезни, в мире проводится более 350 клинических исследований лекарственных препаратов. Клинический протокол содержит информацию о лекарственных средствах, зарегистрированных с другими показаниями или не зарегистрированных в Украине, но которые применяются для лечения отдельных групп пациентов с коронавирусной болезнью в странах, определенных законом Украины № 539-IX", – говорится во вступительной части протокола.

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