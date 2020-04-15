Индия передала Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина для лечения коронавируса
2020-04-15 19:15:00
Решению предшествовала встреча Кулебы с послом Индии в Украине Партхой Сатпатхи в начале апреля
Индийское правительство приняло решение безвозмездно предоставить Украине партию в 30 000 таблеток гидроксихлорохина. По мнению экспертов, препарат обладает высоким потенциалом в борьбе с коронавируса.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.
"Я хочу выразить искреннюю благодарность индийскому правительству за помощь. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", – сказал Кулеба.
Решению предшествовала встреча Кулебы с послом Индии в Украине Партхой Сатпатхи в начале апреля.
Когда препарат прибудет в Украину, его в дальнейшем получит Министерство здравоохранения страны, которое распределит лекарства среди медицинских учреждений.
Отметим, гидроксихлорохин является эксперементальным препаратом для лечения Covid-19.
Напомним, первый протокол лечения коронавируса в Украине приняли 2 апреля. В нем приводится перечень лекарств, которыми разрешается лечить COVID-19. Также описываются рекомендации по применению таких препаратов.
Позже Минздрав разрешил использовать также новый японский противовирусный препарат фавипиравир.
Фокус рассказывал, что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19 с помощью гидроксихлорохина и азитромицина.
Как ранее сообщал Фокус:
- Минздрав Украины получит лекарственные средства с действующим веществом гидроксихлорохин, включенные в национальный протокол лечения COVID-19, в качестве гуманитарной помощи.
- Фаармацевтическая компания "Дарница" сообщила, что готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорихина при условии госзаказа на препарат и "активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов".