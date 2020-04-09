Украина получит 320 тысяч таблеток гидроксихлорихина для лечения Covid-19

Лекарства рассчитаны на лечение более 22 тысяч пациентов

Минздрав Украины получит лекарственные средства с действующим веществом Гидроксихлорохин, включенные в национальный протокол лечения COVID-19 в виде гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что компании "Санофи" и "Сандоз" поставят в Украину 320 тысяч таблеток этого препарата, которые рассчитаны на лечение более 22 тысяч пациентов.

"МОЗ делает все возможное, чтобы максимально эффективно бороться с коронавирусом. Поэтому мы обратились к производителям с просьбой предоставить нам гуманитарную помощь. Этого количества препарата хватит для лечения более 22 тысяч больных COVID-19", – сказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Плаквенил" уже распределен между структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных государственных администраций и Киева с последующим поступлением в учреждения здравоохранения "первой волны" для приема больных с коронавирусом.

Поставка и распределение лекарственного Гидроксихлорохина компании "Сандоз" ожидается в начале следующей недели.

"Этот препарат прописан в нашем протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для тяжелых пациентов исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов. Он будет бесплатным для тех пациентов, кому он действительно необходим по медицинским показаниям", – добавил министр.

Ранее фармацевтическая компания "Дарница" сообщила, что готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорихина при условии госзаказа на препарат и "активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов" (Госэкспертцентр при МОЗ и сам Минздрав).

Фокус рассказывал, что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19 с помощью гидроксихлорохина и азитромицина.

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