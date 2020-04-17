Шашлыки на пикниках могут стоить кому-то жизни, – Зеленский
2020-04-17 15:33:00
По словам президента, карантин – временный, но сверхважный
Украина еще не достигла пика заболевания коронавирусом, поэтому на пасхальные и майские праздники нужно каждому быть крайне осторожным.
Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам совещания в Офисе президента о ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба главы государства.
"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционные шашлыки. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин – временный, но сверхважный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни", – цитирует Зеленского его пресс-служба.
Президент добавил, что постоянные коммуникации и разъяснения – это очень важно в такое тяжелое время.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что у врачей в регионах есть много проблем, в частности с подвозом до места работы и питанием.
Он заявил, что деньги на такие нужды выделены, а обеспечить эти услуги должна местная власть.
"Если власть в регионах не умеет, не знает – значит, надо рассказать, объяснить", – ответил Зеленский.
На совещании также говорилось о том, что в случае нехватки денег на определенные услуги в регионах финансирование выделят из Фонда, созданного специально для преодоления эпидемии COVID-19. Он начнет работу, как только закон об изменениях в бюджет вступит в силу.
Напомним, правительство разрабатывается несколько сценариев выхода страны из карантина, но реализация этого плана, вероятно, начнется не раньше мая. Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
-
Министерство внутренних дел ранее озвучило рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
-
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
-
Также с субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к киевским кладбищам.