Шашлыки на пикниках могут стоить кому-то жизни, – Зеленский

По словам президента, карантин – временный, но сверхважный

Украина еще не достигла пика заболевания коронавирусом, поэтому на пасхальные и майские праздники нужно каждому быть крайне осторожным.

Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам совещания в Офисе президента о ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба главы государства.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционные шашлыки. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин – временный, но сверхважный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент добавил, что постоянные коммуникации и разъяснения – это очень важно в такое тяжелое время.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что у врачей в регионах есть много проблем, в частности с подвозом до места работы и питанием.

Он заявил, что деньги на такие нужды выделены, а обеспечить эти услуги должна местная власть.

"Если власть в регионах не умеет, не знает – значит, надо рассказать, объяснить", – ответил Зеленский.

На совещании также говорилось о том, что в случае нехватки денег на определенные услуги в регионах финансирование выделят из Фонда, созданного специально для преодоления эпидемии COVID-19. Он начнет работу, как только закон об изменениях в бюджет вступит в силу.

Напомним, правительство разрабатывается несколько сценариев выхода страны из карантина, но реализация этого плана, вероятно, начнется не раньше мая. Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса.

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