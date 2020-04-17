Гробки переносятся. Кличко ограничил доступ на киевские кладбища с 18 апреля
2020-04-17 14:05:00
Исключение будет касаться только похорон
С субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к киевским кладбищам.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции.
По его словам, исключение будет касаться только похорон: с соблюдением норм, установленных на время карантина.
"В праздничные дни в столице будет усилен контроль над соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов!", – сказал он.
От также заявил, что представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать на Пасху территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха.
Ранее Кличко уже говорил, что поминальные дни после консультаций с представителями конфессий решили перенести на 6 июня.
По его словам, решение принято после обсуждений с представителями конфессий.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
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Министерство внутренних дел ранее озвучило рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
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Кроме того, он призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
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УПЦ Московского патриархата призвала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.