Исключение будет касаться только похорон

С субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к киевским кладбищам.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции.

По его словам, исключение будет касаться только похорон: с соблюдением норм, установленных на время карантина.

"В праздничные дни в столице будет усилен контроль над соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов!", – сказал он.

От также заявил, что представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать на Пасху территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха.

Ранее Кличко уже говорил, что поминальные дни после консультаций с представителями конфессий решили перенести на 6 июня.

По его словам, решение принято после обсуждений с представителями конфессий.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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