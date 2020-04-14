Въезжающим в Киев будут в усиленном режиме измерять температуру, – Кличко

2020-04-14 14:46:20

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Легковые машины полиция остановит, если в них будут находиться более трех человек, включительно с водителем

С четверга, 16 апреля, на въездах в Киев будут мерить температуру практически всем въезжающим в город. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Усиленный режим термометрии продлится до понедельника, 20 апреля.

Мерить температуру будут пассажирам и водителям автобусов и грузопассажирского транспорта. Легковые машины полиция остановит, если в них будут находиться более трех человек, включительно с водителем.

Также Кличко добавил, что поминальные дни переносятся на 6 июня. "В поминальные дни все городские кладбища будут закрыты", – говорит городской глава.

По его словам, решение принято после обсуждений с представителями конфессий.

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