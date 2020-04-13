В Коростене на время карантина ограничили время продажи спиртного

Кроме того, запрещены религиозные мероприятия

В Коростене Житомирской области , где зафиксирована вспышка Covid-19, на время карантина запретили продажу алкоголя с 19:00 до 8:00.

Об этом говорится на сайте города.

"С 15 апреля на период действия карантинных мер запретить учреждениям торговли реализацию алкогольных и слабоалкогольных напитков с 19 часов до 8:00 утра", – сказано в распоряжении.

Кроме того, с 13 апреля на время карантина в городе запрещено проведение всех массовых религиозных мероприятий.

Как ранее сообщал Фокус: