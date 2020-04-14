Конец апреля станет решающим в судьбе коронавируса в Украине, – Зеленский

Президент сказал, что расслабляться еще рано и очень опасно

Президент Владимир Зеленский заявил, что третья конец апреля будет определяющим для эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Анализируя статистику заболевших в Украине, в последние дни можно отметит некоторую стабилизацию. Резкого скачка не случилось, в том числе благодаря сознательности граждан, которые соблюдают самоизоляции. Это необходимо продолжать", – заявил Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что расслабляться еще рано и очень опасно.

"Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", – сказал президент.

Как ранее сообщал Фокус: