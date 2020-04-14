Конец апреля станет решающим в судьбе коронавируса в Украине, – Зеленский
2020-04-14 21:25:00
Президент сказал, что расслабляться еще рано и очень опасно
Президент Владимир Зеленский заявил, что третья конец апреля будет определяющим для эпидемии коронавируса в Украине.
Об этом он сказал в видеообращении.
"Анализируя статистику заболевших в Украине, в последние дни можно отметит некоторую стабилизацию. Резкого скачка не случилось, в том числе благодаря сознательности граждан, которые соблюдают самоизоляции. Это необходимо продолжать", – заявил Зеленский.
В то же время глава государства подчеркнул, что расслабляться еще рано и очень опасно.
"Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", – сказал президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин утвердил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны рынки в конкретных населенных пунктах. При этом, он настаивал, чтобы большие рынки были закрыты.
- 17 марта в Киеве запретили в период карантина работать продуктовым ярмаркам и рынкам.