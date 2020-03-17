Коронавирус в Украине: в Киеве закрыли рынки и запретили проведение ярмарок

2020-03-17 18:05:00

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Ограничения действуют в период карантина

В Киеве запретили в период карантина работать продуктовым ярмаркам и рынкам.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет УНИАН.

По его словам, во вторник, 17 марта, в КГГА состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором приняли несколько решений по введению ограничений в столице.

"Уточнение, которые были сделаны на комиссии ТЭБ и ЧС: продуктовым ярмаркам и рынкам запрещено работать в период ограничительных и профилактических мер", – сказал Поворозник.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
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