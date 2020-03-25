Зеленский рассказал, какие рынки могут работать во время карантина
2020-03-25 18:26:00
Президент в онлайн-режиме провел селекторное совещание
Президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-режиме провел селекторное совещание, во время которого пообщался с мэрами областных центров и главами ОГА. В частности, обсудили вопрос закрытия продовольственных рынков.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По мнению главы государства, только на местах можно определить, насколько опасны и нужны такие рынки в конкретных населенных пунктах.
Он отметил, что во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей в возрасте, которые там чаще всего скупляются
"Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации. У рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей", – отметил Зеленский.
Кроме того, как сообщил на брифинге и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, работу оптовых рынков в Киевской области запрещать не будут, пишет УНИАН.
По его словам, в области закрыты все 74 рынка, кроме оптовых.
"Поскольку это прежде всего продовольственная безопасность, мы не будем запрещать работу оптовых рынков. Единственное уточнение – на этих рынках должны быть обеспечены санитарные правила безопасности, соответственно, работники должны быть обеспечены масками, и там должна обязательно проводиться дезинфекция", – пояснил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 марта в Киеве запретили в период карантина работать продуктовым ярмаркам и рынкам.
- Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.