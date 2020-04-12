Отбеги от бегуна. Ученые назвали безопасное расстояние между спортсменами

Исследователи из Бельгии и Нидерландов говорят, что дистанции в 1,5 метра недостаточно для занятий спортом, чтобы избежать заражения COVID-19

Новое исследование бельгийских и голландских ученых показывает, что дистанция 1,5 метра не является безопасной для велосипедистов и бегунов, чтобы избежать заражения COVID-19. Об этом сообщает Focus Online.

По словам руководителя исследования, профессора строительной физики и аэродинамики Берта Блокена, расстояние между людьми, занимающимися спортом, должно быть намного больше. Иначе они рискуют заразиться коронавирусом.

В некоторых европейских странах, в том числе в Германии, до сих пор разрешены индивидуальные занятия спортом, как часть профилактики здоровья. Согласно правилам, максимум два спортсмена могут тренироваться вместе, но соблюдать безопасную дистанцию. Какое именно расстояние будет безопасным, выяснили эксперты из Лёвенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды).

В более раннем исследовании уже говорилось, в какой последовательности должны перемещаться по беговой дорожке спортсмены, чтобы не заразиться. А Блокен и его команда высчитали, насколько далеко должны находиться бегуны друг от друга.

Исследователи пришли к выводу, что дистанции в 1,5 метра не достаточно. Вместо этого ученые рекомендуют дистанцию не менее 4–5 метров при ходьбе в одном направлении, при медленном беге – 10 метров, а при езде на велосипеде – не менее 20 метров.

Также бельгийский ученый раскритиковал решение Франции сократить радиус для прогулок до 1 км вокруг места жительства и максимум 1 часом в день.

"Такое решение нельзя назвать умным. Оно приведет к тому, что в больших городах люди будут ограничены маленькой территорией, в таких условиях невозможно держать безопасную дистанцию. Вы должны позволять людям выходить на улицу, но держаться друг от друга на расстоянии", – говорит профессор.

Велосипедистам ученый советует избегать велодорожек и ездить по дорогам, на которых сейчас очень мало автомобилей.

"Я никогда не ездил на велосипеде так спокойно в своей жизни, как в эти недели и месяцы", – добавляет Блокен.

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