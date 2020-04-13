Маска бесполезна, если игнорировать другие методы защиты, – представитель ВОЗ

Мелита Вуйнович призвала не носить маски после двух часов использования

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. Об этом передает КоммерсантЪ.

Мелита Вуйнович/ Фото: BBC

Она отметила, что, если игнорировать другие методы защиты, использование масок бесполезно.

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", – сказала она.

Представитель ВОЗ добавила, что маска защищает не полностью. Если не соблюдать дистанцию и не мыть руки, то человек заболеет даже при ее использовании. Сама по себе маска не вредна, но проблема может быть в том, что люди из-за нее могут поменять свое поведение.

Также она призвала не носить маски после двух часов использования.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабинет министров Украины призвал граждан носить медицинские маски или респираторы на улице.