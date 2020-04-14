До 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни, – ученые

Люди без симптомов, доля которых в общей массе инфицированных может достигать 55-70%, могут еще четыре недели незаметно для окружающих разносить коронавирус, считают ученые из Сингапура, пишет издание Straits Times

По словам исполнительного директора Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лео Йи Син, это является одной из трех причин, почему с этой болезнью так трудно бороться.

Другая причина заключается в том, что Covid-19 проявляет себя как безвредная и легкая болезнь, но имеет высокую секрецию вируса.

"Это вводит инфицированных людей в заблуждение. Они не могут по-настоящему оценить серьезность болезни, и поэтому продолжают вести обычный образ жизни, не осознавая, что подвергают опасности окружающих", – сказала Лео Йи Син.

Третья причина состоит в том, что Sars-CoV-2 – абсолютно новый патоген, и к нему чувствительны абсолютно все.

"Каждый из нас может заразиться, и если мы не внимательны, то можем стать распространителями вируса. Когда это происходит, наибольшей опасности подвергаются люди, которые находятся поблизости от нас. Это могут быть близкие родственники, коллеги по работе или близкие друзья", – сказала Лео Йи Син.

Она призвала всех защитить себя и окружающих. По ее словам, все общество Сингапура должно быть социально ответственным. Это значит, что необходимо оставаться дома, не ходить в гости и избегать встреч со старшими членами семьи, которые наиболее подвержены заболеванию.

Если ранее было не совсем ясно, может ли вирус распространяться бессимптомно, сейчас ученые утверждают, что именно это и происходит.

Доктор Леонг Хо Нам, эксперт по инфекционным заболеваниям, рассказал, что исследования, проведенные в Соединенных Штатах, Китае и Италии, показывают, что более половины или около 70% из них с Covid-19 являются либо бессимптомные или имеют минимальные симптомы, но они могут быть носителем вируса до четырех недель.

По его словам, большое количество бессимптомных носителей коронавируса способствует формированию коллективного иммунитета, но для того, чтобы сформировать его на достаточном уровне для остановки пандемии понадобится от двух до трех лет. В связи с этим он рекомендует придерживаться строгих мер по социальному дистанцированию.

Один из ведущих американских экспертов по инфекционным заболеваниям, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, в свою очередь отметил, что, по приблизительным оценкам, от 25% до 50% пациентов с Covid-19 могут не проявлять никаких симптомов.

По его словам, именно поэтому рекомендуется носить маски, чтобы люди, которые не подозревают о своей болезни, не причинили вреда другим в процессе разговора или когда просто находятся близко.

Как ранее сообщал Фокус:

Китайские ученые обнаружили, что с начала вспышки в декабре 2019 года коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19 (пневмонию нового типа), успел сильно мутировать.