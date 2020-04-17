В Киевской духовной академии коронавирусом заразились ректор и 16 студентов

Академия находится на территории Киево-Печерской лавры, где коронавирус уже подтвердили у более 100 человек

У ректора Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерской лавре епископа УПЦ МП Сильвестра (Стойчева) диагностировали COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

"После того, как в Лавре было начато полное тестирование, я также сдал ПЦР-тест. Он оказался позитивным", – сообщил епископ.

Ректор отметил, что ни на момент сдачи теста, ни сейчас у него нет никаких признаков острого респираторного заболевания. Температура не превышает норму.

"После объявления в Академии карантина, я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других людей. И именно об этом сейчас переживаю. Потому хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения", – написал Сильвестр.

Всего в Киевской духовной академии подтвердили коронавирус у 19 человек.

"16 апреля, около 21:00, академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра МОЗ, что по результатам тестов, проведенных 14 апреля, у 19 человек (три преподавателя и 16 студентов) обнаружено заболевание. Все эти люди сейчас находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков", – говорится в официальном сообщении.

17 апреля в ходе онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в течение последних 24 часов в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще семь случаев заболевания COVID-19. Таким образом, в лавре заразились уже более 100 человек.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры.