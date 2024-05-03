Депутаты Киевсовета год уклонялись от службы, но получали зарплаты ВСУ, — ГБР (фото)

Оформлять липовые "командировки" уклонистам помогал руководитель аппарата КГВА и командир воинской части, где депутаты считались военнослужащими.

Related video

Трое депутатов Киевского городского совета и один из их помощников в течение года уклонялись от военной службы, однако получали денежное обеспечение. Теперь их будут судить. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один — помощник депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на военную службу, однако получали денежное обеспечение", — говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что к этой схеме был привлечен руководитель аппарата Киевской городской военной администрации, который способствовал оформлению липовой "командировки" для мужчин в КМВА. Кроме того, уклонистам помогал командир одной из воинских частей теробороны, где политики должны были проходить службу по мобилизации.

Фигуранты обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а руководитель аппарата Киевской городской военной администрации — в содействии в уклонении. Командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий. Все обвинительные акты уже направлены в суд и ждут рассмотрения.

Напомним, в Запорожье будут судить чиновника Центрального объединенного районного ТЦК и СП, которого правоохранители разоблачили на незаконном изъятии автомобилей. По данным следствия, чиновник запорожского военкомата в марте 2022 года забрал с автостоянки четыре грузовика и микроавтобус.

Также сообщалось, что после того, как в Украине был принят и подписан президентом закон о мобилизации, в стране фиксируют увеличение количества военнообязанных мужчин, которые заключают брак с женщинами, имеющими инвалидность. Фактически это дает возможность получить освобождение от призыва в ряды ВСУ и позволяет на законных основаниях выехать за границу.