Депутати Київради рік ухилялися від служби, але отримували зарплати ЗСУ, — ДБР (фото)

Оформлювати липові "відрядження" ухилянтам допомагав керівник апарату КМВА та командир військової частини, де депутати рахувалися військовослужбовцями.

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Троє депутатів Київської міської ради й один із їхніх помічників протягом року ухилялися від військової служби, проте отримували грошове забезпечення. Тепер їх судитимуть. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один — помічник депутата Київради, упродовж року не з’являлися на військову службу, проте отримували грошове забезпечення", — ідеться в повідомленні.

У ДБР уточнили, що до цієї схеми був залучений керівник апарату Київської міської військової адміністрації, який сприяв оформленню липового "відрядження" для чоловіків у КМВА. Також ухилянтам допомагав командир однієї з військових частин тероборони, де політики мали проходити службу за мобілізацією.

Фігурантів обвинувачують в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою, а керівника апарату Київської міської військової адміністрації — у сприянні в ухиленні. Командира військової частини обвинувачують у перевищенні службових повноважень. Усі обвинувальні акти вже скеровані до суду й чекають на розгляд.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитимуть посадовця Центрального об’єднаного районного ТЦК та СП, якого правоохоронці викрили на незаконному вилученні автомобілів. За даними слідства, посадовець запорізького військкомату в березні 2022 року забрав із автостоянки чотири вантажівки та мікроавтобус.

Також повідомлялося, що після того, як в Україні був ухвалений і підписаний президентом закон про мобілізацію, в країні фіксують збільшення кількості військовозобов’язаних чоловіків, які укладають шлюб із жінками, що мають інвалідність. Фактично це дає можливість отримати звільнення від призову до лав ЗСУ й дозволяє на законних підставах виїхати за кордон.