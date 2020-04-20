Самое массовое убийство в истории Канады: застрелены 16 человек

В канадской провинции Новая Шотландия стрелок убил 16 человек, что стало самым массовым убийством в истории Канады. Об этом сообщает ВВС.

По данным Королевской канадской конной полиции, количество жертв может быть не окончательным, так как поисково-спасательная операция в провинции продолжается.

Стрелком оказался 51-летний местный житель Габриэль Вортман, который был застрелен при задержании. Он в форме офицера полиции сперва проник в дом в поселке Портапик, где расстрелял несколько человек. После первых убийств, мужчина на автомобиле колесил по окрестностям, и стрелял по людям.

В полиции предполагают, что первые жертвы стрелка были выбраны не случайно, а уже потом мужчина хаотично открывал огонь. Мотивы убийцы пока остаются неизвестными. Так как пока еще не установлен весь маршрут стрелка, полиция не исключает, что могут быть найден новые жертвы.

После длительной погони Вортмана заблокировали в 30 км от Галифакса.

Также известно, что среди погибших есть сотрудница полиции, а ее коллега получил легкие ранения.

Произошедшая стрельба стала самой масштабной в истории Канады. После подобного преступления, совершенного в 1989 году в Политехническом колледже Монреаля (тогда погибли 14 женщин), Канада ввела тщательную проверку всех желающих приобрести огнестрельное оружие и запретила владение ее скорострельными видами.

Премьер-министр Канада Джастин Трюдо назвал произошедшее "ужасной ситуацией", а глава провинции Стивен Макнил сказал журналистам, что "это один из самых бессмысленных актов насилия в истории нашей провинции".

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