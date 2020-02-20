В Германии неизвестный открыл стрельбу в барах, погибли восемь человек
2020-02-20 07:32:49
Стрелка обнуружили мертвым по месту жительства
В немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный открыл стрельбу, не менее восьмии человек погибли.
Об этом сообщает Bild.
Cтрелок открыл огонь в баре, а затем на одной из площадей города.
По данным источников издания, преступник вел огонь из салона собственного автомобиля.
По информации регионального издания Hessenschau, преступник открыл огонь в двух кальянных. Он застрелил троих человек в одном заведении, потом поехал в другое и убил там еще пятерых.
В Twitter полиции федеральной земли Гессен заявили, что предполагаемый организатор стрельбы найден мертвым в своем доме.
"Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашел там еще одно тело", – сообщили в полиции.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 февраля утром в Мукачево неизвестные сегодня утром напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате перестрелки огнестерльные ранения получили Пашкуляк и его телохранитель.
- После стрельбы городской совет Мукачева обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию и заменить руководство местной полиции.
- В тот же день глава МВД Арсен Аваков направил в город полицейский спецназ и Нацгвардию.
- Позже СМИ сообщали, что на Закарпатье задержали причастных к стрельбе в Мукачево. Во время задержания якобы произошла перестрелка.