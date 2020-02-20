Стрелка обнуружили мертвым по месту жительства

В немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный открыл стрельбу, не менее восьмии человек погибли.

Об этом сообщает Bild.

Cтрелок открыл огонь в баре, а затем на одной из площадей города.

По данным источников издания, преступник вел огонь из салона собственного автомобиля.

По информации регионального издания Hessenschau, преступник открыл огонь в двух кальянных. Он застрелил троих человек в одном заведении, потом поехал в другое и убил там еще пятерых.

В Twitter полиции федеральной земли Гессен заявили, что предполагаемый организатор стрельбы найден мертвым в своем доме.

"Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашел там еще одно тело", – сообщили в полиции.

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