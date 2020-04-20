Большая экспроприация. Зачем Путин лишил украинцев земли в Крыму

У Алены (имя изменено) в Крыму небольшой участок земли с домом в садовом товариществе, купленный до войны. После 2014 года женщина живет в Киеве, но постоянно ездит на аннексированный полуостров. Все документы на дом и землю украинские, как и ее гражданство. «Российских документов я не оформляла, поскольку легитимность украинских оккупационная администрация гарантировала вплоть до сегодняшнего дня», – говорит украинка. Теперь же Алена оказалась в числе тех, кто в течение года может потерять свою землю на полуострове.

Фатальный символизм

20 марта президент РФ Владимир Путин расширил перечень мест, где иностранные граждане и зарубежные юридические лица не могут владеть земельными участками. Аналогичные нормы действуют на всей территории России и касаются приграничных регионов. Теперь в списке оказался и Крым, точнее, большая его часть. Запрет не касается лишь Первомайского, Белогорского и Красногвардейского районов, где нет выхода к морю и границ с материковой частью Украины.

По информации подконтрольного России Госкомрегистра РК, гражданам Украины на полуострове принадлежит 9747 земельных участков. Правда, данная статистика не охватывает Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, а также Первомайский, Красногвардейский и Белогорский районы, так что по факту этих участков гораздо больше. Всего же земля в Крыму принадлежит жителям 53 стран. Владельцы теперь обязаны продать свою собственность россиянам или российским компаниям, на что им отводится год. В ином случае государство будет добиваться выкупа такой земли через суды.

«В этом есть некий фатальный символизм – очередной март подбрасывает жителям полуострова новые неприятные сюрпризы», – комментирует подписанный указ Алим Алиев, программный директор «Крымского дома». Собеседник Фокуса уверен, что за этим решением стоит намерение как можно быстрее завершить процесс по включению Крыма в российскую действительность. От внедрения новых для автономии норм пострадают не только украинцы, живущие на материковой части страны, у которых осталась собственность на полуострове, но и крымчане, отказавшиеся принимать российское гражданство. В то же время, как подчёркивает Алиев, даже если теперь они по этим причинам захотят взять паспорт страны-оккупанта, то должны претендовать на него на общих основаниях, то есть за год пройти процедуру не получится. «Так что это можно считать своеобразным наказанием тех, кто официально в 2014 году отказался от гражданства РФ», – уверен крымчанин.

Как считает политолог Евгения Горюнова, решение Путина о расширении списка территорий можно объяснить и более корыстными мотивами. «За этим указом стоит запланированная грандиозная застройка побережья», – рассказала эксперт в разговоре с Фокусом. Освоить территорию крупным российским компаниям сейчас мешают украинские собственники земли. Но если определить все приморские районы как приграничные, то через год от них легко можно избавиться, говорит Горюнова.

Загнать в ловушку

У законных украинских собственников существует несколько выходов из сложившейся ситуации. Во-первых, можно продать земельный участок. Однако, как уточняет Алим Алиев, после деоккупации полуострова это может привести к непростым юридическим ситуациям. Законные владельцы со своей украинской документацией вернутся в Крым, и окажется, что на одну и ту же территорию претендуют разные люди.

Кроме того, не у всех владельцев получится продать землю за отведенный срок. «После чего участки у людей будут просто отбирать или принудительно выкупать за копейки – это стандартная практика россиян в самой России», – рассказывает Евгения Горюнова. В отношении украинцев будет действовать аналогичный алгоритм, уверена она.

Второй путь – передать землю в дар или продать ее родственникам или друзьям с российскими документами. Впрочем, это тоже не гарантирует того, что участок удастся сохранить, отмечает политолог. «При застройке землю будут выкупать за минимальные деньги и у граждан РФ, как это происходило, например, в Сочи», – объясняет Горюнова.

Существует и третий вариант – обращение в международные суды. Однако, как известно, в России не признаются их решения. Тем не менее выигранные иски станут основой для возвращения своей собственности после деоккупации полуострова, уточняет политолог. С ней согласен и Алим Алиев, который также рекомендует пострадавшим украинцам подавать индивидуальные и коллективные иски как в Европейский суд по правам человека, так и в Международный уголовный суд.

Крымчанка Алена с домом в садовом товариществе согласна с тем, что у владельцев земли еще есть простор для маневра – от оформления российского гражданства до продажи-дарения участка человеку с российскими документами. «Но правила игры могут измениться еще не один раз», – подчеркивает женщина. Сама она пока не определилась с тем, что делать дальше со своей собственностью. «Я не верю, что могу обыграть шулера. Но верю, что время на нашей стороне», – резюмирует Алена.

Европа осудила

Реакция западных держав на указ российского президента последовала молниеносно. Немецкое посольство в Украине опубликовало пост в Twitter, в котором осудило решение Владимира Путина о запрете для украинцев владеть крымской землей. Аналогичное сообщение несколько дней назад появилось и на аккаунте посольства Франции. «Эти меры… прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму», – отмечает диппредставительство.

Евросоюз призывает Россию прекратить нарушение международного гуманитарного права в оккупированном Крыму. Об этом сообщает информационное агентство «Уніан», ссылаясь на заявление пресс-секретаря по иностранным делам и политику безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано. В частности, в заявлении идет речь о том, что этот указ – очередной шаг навязывания российского гражданства на полуострове.

В представительстве президента Украины в АРК новые российские нормы в отношении оккупированного полуострова считают военным преступлением. Украинцам, у которых оккупационная власть экспроприировала собственность, здесь рекомендуют незамедлительно обращаться в офис представительства «для документирования и расследования» ситуации. Прокуратура АРК, в свою очередь, открыла уголовное производство по данному делу. Ведомство расследует факт присвоения государственной и частной собственности на временно оккупированной территории.

«Каждое лицо, которое попробует принудительно изымать собственность граждан Украины, должно помнить, что за это придется отвечать персонально – это правила цивилизованного мира. Все акты, которыми руководствуется российская оккупационная власть на украинской земле, являются никчемными с правовой точки зрения», – прокомментировал указ российского президента Алексей Резников, вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.