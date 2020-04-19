Благодатный огонь разместили в Киево-Выдубицком Михайловском соборе

Православная церковь Украины получила на Пасху благодатный огонь, сообщает пресс-служба ПЦУ.

В церкви сообщили, что огонь был доставлен в Украину при содействии украинской авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле.

В пресс-службе МАУ сообщили, что амфора с пасхальным огнем, помещенная в специальный прозрачный контейнер, прибыла в международный аэропорт "Борисполь" рейсом МАУ PS2612 в 10:15 утра.

"Самолет МАУ, дальнемагистральный Boeing-767, который привез огонь, выполнял рейс Киев - Шанхай - Тель-Авиа - Киев и доставлял гуманитарный груз медицинского назначения из Китая в Израиль", – сообщила пресс-служба МАУ.

Благодатный огонь разместили в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре.

Также сообщается, что в связи с карантинными ограничениями, раздавать его верующим и распространять по храмам не будут, чтобы не избежать в них скопления людей.

Напомним, в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня. В этом году церемония, в отличие от предыдущих лет, проходила практически в пустом храме. Из-за пандемии коронавируса внутрь не впустили паломников.

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