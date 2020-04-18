Встретить самолет с огнем в "Борисполь" отправилось много украинцев

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь, который сошел в субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ МП.

Отмечается, что в этом году предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий поручил миссию доставки огня из Израиля специальной делегации, в состав которой вошли епископ Виктор (Коцаба), епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук) и генеральный директор компании "Смарт-холдинг" Алексей Пертин.

Как пишет Обозреватель, встретить самолет с огнем в "Борисполь" отправилось много украинцев. На месте событий дежурили сотрудники полиции.

Несмотря на то, что несколько машин с огнем уже поехали в столицу, много людей до сих пор остается в терминале D, там же присутствуют церковные служители и государственные служащие.

"В этом году все выглядит как будто огонь – это какая-то контрабанда, им не делятся, как в предыдущие годы", – отметил он.

Церковники также добавили, что из аэропорта "Борисполь" огонь доставят в Свято-Воскресенский храм в Киеве. Здесь представители всех епархий УПЦ МП должны получить огонь и развести его во все регионы Украины.

Тем временем благодатный огонь из Иерусалима уже привезли и в Одессу.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в свою очередь в эфире ТСН сообщил, что ПЦУ благодатный огонь, возможно, привезет грузовой рейс МАУ из Израиля, который должен прилететь в Киев утром 19 апреля. Однако в таком случае его распространять по храмам не будут, чтобы не избежать в них скопления людей.

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