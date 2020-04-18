УПЦ МП обещает уже сегодня вечером доставить благодатный огонь в Киев

В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня.

В этом году церемония, в отличие от предыдущих лет, проходила практически в пустом храме. Из-за пандемии коронавируса внутрь не впустили паломников.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи. Перед этим патриарха проверили на наличие средств, которыми можно зажечь огонь.

После схождения огня патриарх передал святыню помогающим клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей - по возрасту Христа.

Накануне предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сообщил, что в этом году церковь может остаться без благодатного огня. По его словам, было предложение заказать чартер, но эти средства лучше направить на закупку медикаментов. При этом он допустил, что огонь из Иерусалима доставят в Украину и передадут представителям христианских конфессий.

В то же время в УПЦ МП сообщили, что привезут в Украину благодатный огонь, несмотря на все карантинные ограничения. Огонь доставят в Свято-Воскресенский храме (ул. Лаврская, 27), который находится возле Киево-Печерскойлавру: ориентировочное время прибытия благодатного огня около 19.00 – 20.00".

В пресс-службе УПЦ МП сообщили, что представители епархий могут направить по одному представителю в храм, чтобы получить огонь для своих регионов.

Как ранее сообщал Фокус: