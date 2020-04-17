Епифаний: Лучше отдать деньги не на чартер с благодатным огнем, а на медикаменты

У УПЦ МП иная позциия: их представители, несмотря на карантин, уже передали послу Израиля в Украине лампады для огня из Иерусалима

Пока что точно неизвестно, получит ли в этом году Православная церковь Украины благодатный огонь из Израиля.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Сложилась такая благочестивая традиция, что каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христового. В этом году неизвестно, будет ли он у нас", – говорит Епифаний.

По словам предстоятеля, было предложение заказать чартер, но церковь не настаивает на этом.

"Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, направить на медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что благодатный огонь привезут", – объяснил митрополит.

"Возможно, каким-то образом для всех церквей... Мы собирались, общались с государством, полицией, говорили о том, что если это делать, то делать вместе. Т.е. привезти огонь для всех церквей, или не привозить его вообще в такое ответственное время", – добавил он.

В посольстве Израиля, в свою очередь, написали в Twitter, что церемония схождения огня в этом году все же состоится, но без присутствия верующих. Трансляцию схождения огня будет вести ТК "Интер".

Также дипломаты сообщили, что представители УПЦ МП уже передали лампаду для благодатного огня послу Израиля в Украине.

На сайте УПЦ МП также сообщили, что благодатный огонь, "несмотря на усиленные карантинные меры", в Украину все же привезут. Все желающие представители епархий смогут получить около 19:00 – 20:00 его в Свято-Воскресенском (Афганском) храме по адресу ул. Лаврская, 27. А аэропорту огонь раздавать не будут.

Как ранее сообщал Фокус: