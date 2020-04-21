Последствия коронавируса: все, что известно об осложнениях Covid-19

Ученые со всего мира определили тяжелые последствия коронавируса. Оказалось, что COVID-19 поражает не только дыхательную систему, но и практически все жизненноважные органы человека, особенно у тяжелобольных. Об этом пишет журнал Science.

Эксперты подтверждают, что эпицентром коронавируса в теле человека являются легкие, но согласно новым исследованиям, вирус также поражает и другие органы. Так, под угрозой находятся сердце, кровеносные сосуды, почки, кишечник и головной мозг.

"Эта болезнь может поразить почти все в организме, причем с катастрофическими последствиями. Жестокость этого заболевания поражает и потрясает", – говорит кардиолог Харлан Крумхольц (Harlan Krumholz) из нью-хейвенского госпиталя, также работающий в Йельском университете и руководящий масштабной работой по сбору клинических данных о COVID-19.

Так, в отдельных научных работах приводятся примеры последствий, как вирус атакует клетки по всему телу, особенно у 5% тяжелобольных пациентов.

При передаче вируса воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 попадает в носоглотку. Там он находит теплый прием в слизистой оболочке носа, о чем пишут в своей работе ученые из Института Сенгера и других исследовательских учреждений. Эксперты обнаружили, что находящиеся в слизистой клетки имеют много рецепторов под названием ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2). ACE2, который обычно помогает регулировать кровяное давление, присутствует в уязвимых для инфекции тканях, потому что вирусу такой рецептор необходим для проникновения внутрь клетки. Оказавшись внутри, вирус берет под контроль клеточные механизмы, воспроизводя с их помощью многочисленные копии себя самого и проникая в новые клетки.

После этого, у инфицированного человека появляется высокая температура, сухой кашель, боль в горле, он теряет обоняние и вкус, у него появляется головная боль и ломота в теле.

Если иммунная система пациента не побеждает вирус на этом первом этапе, то SARS-CoV-2 спускается ниже – в трахею и поражает легкие. На рентгеновских снимках видно, как пораженные части легких выделяются белым, где должно быть черное пространство, то есть, воздух. Именно таким пациентам необходим аппарат искусственной вентиляции легких. Многие из них умирают. Во время вскрытия видно, что легочные альвеолы заполнены жидкостью, лейкоцитами, слизью и остатками разрушенных легочных клеток.

Некоторые медики считают, что причиной критического состояния у части тяжелобольных является катастрофическая чрезмерная реакция иммунной системы, известная как гиперцитокинемия (цитокиновая буря).

Сердце и кровеносные сосуды

В это же время, вирус может атаковать другие органы, что способствует быстрому ухудшению состояния пациентов. Например, сердце и кровеносные сосуды.

Так, в итальянском городе Брешиа 53-летняя женщина была доставлена в реанимацию со всеми симптомами инфаркта. На такой диагноз указывала ЭКГ и высокое содержание в крови веществ, говорящих о повреждении миокарда. Также оказалось, что сердце было увеличено в размерах и на нем обнаружились повреждения. Левый желудочек был настолько слаб, что перекачивал крови в три раза меньше нормы. Но когда в коронарные артерии пациентки было введено красящее вещество, чтобы найти место закупорки, указывающее на инфаркт, ничего не было обнаружено. В результате последующих тестов у женщины был найден COVID-19.

Пока остается загадкой, как вирус атакует сердце и кровеносные сосуды. При этом, многие ученые и врачи в своих отчетах указывают, что такое случается часто у инфицированных коронавирусом. 25 марта в журнале JAMA Cardiology была опубликована статья, указывающая на то, что почти у 20% из 416 пациентов, лечившихся в Ухане от COVID-19, были найдены признаки повреждения миокарда. В другом исследовании говорится, что у 44% из 138 госпитализированных пациентов была аритмия.

Негативное влияние вируса распространяется и на кровь. В Голландии из 184 инфицированных COVID-19, которые находились в реанимации, у 38% была ненормальная сворачиваемость крови, а почти у каждого третьего уже были тромбы, о чем говорится в работе, опубликованной 10 апреля в издании "Исследования тромбоза". Кровяные сгустки могут распадаться и оседать в легких, что блокирует жизненно важные артерии. Состояние называется легочной эмболией, которая убивает больных COVID-19. Также тромбы из артерий могут попадать в головной мозг, вызывая инсульт. По словам специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям Бенхуда Бикдели (Behnood Bikdeli), работающего в Медицинском центре Колумбийского университета, у многих пациентов существенно повышается содержание D-димера, являющегося маркером тромбообразования.

"Чем больше мы изучаем этот вопрос, тем яснее становится, что тромбы в крови существенно влияют на тяжесть заболевания и смертность от COVID-19", – говорит Бикдели.

Вирус может стать причиной сужения кровеносных сосудов. Существуют случаи, когда у пациентов была зафиксирована ишемия тканей пальцев. Это результат сокращения кровотока, которое может привести к болезненному распуханию пальцев и отмиранию тканей.

Именно сужением кровеносных сосудов в легких можно объяснить пока неизученный эффект во время пневмонии, вызванной COVID-19. У некоторых пациентов фиксируется очень низкий уровень содержания кислорода в крови, но при этом, они не испытывают проблем с дыханием. Возможно, во время болезни изменяется равновесие гормонов, помогающих регулировать кровяное давление, и сужаются сосуды идущие в легкие. Так, поглощению кислорода могут мешать не забитые альвеолы в легких, а суженные кровеносные сосуды.

"Согласно одной из теорий, вирус влияет на биологию сосудов, и поэтому мы наблюдаем такое низкое содержание кислорода", – говорит пульмонолог и реаниматолог Джозеф Левитт (Joseph Levitt), работающий на медицинском факультете Стэнфордского университета.

В случае, если COVID-19 действительно поражает кровеносные сосуды, то это объясняет, почему у людей с поврежденными сосудами из-за других болезней, выше риск тяжелого протекания COVID-19.

Также предполагается, что вирус может непосредственно атаковать сердце и сосуды, в которых также много рецепторов АСЕ2. А может, сосуды повреждаются из-за нехватки кислорода, вызванной хаосом в легких. Или же цитокиновая буря повреждает сердце так же, как и другие органы.

"Мы пока находимся в самом начале. Мы на самом деле не понимаем, кто уязвим, почему некоторые люди страдают так сильно, почему болезнь приходит так быстро… и почему [некоторым] от нее так трудно оправиться", – говорит Крумхольц.

Почечная недостаточность

В то время, как мировое внимание приковано к аппаратами ИВЛ, которые помогают работе легких, дефицит аппаратов для диализа остается незамеченным.

"Если эти люди не умирают от легочной недостаточности, они умирают от почечной недостаточности", – говорит невролог Дженнифер Фронтера (Jennifer Frontera) из Медицинского центра Нью-Йоркского университета, которой приходится тысячами лечить больных COVID-19.

По ее словам, необходимость диализа обусловлена тем, что в почках содержится большое количество рецепторов АСЕ2, поэтому орган является еще одной целью для вируса.

По предварительным результатам исследования, 27% из 85 госпитализированных в Ухане пациентов страдали от почечной недостаточности. По другим данным, у 59% из почти 200 госпитализированных с COVID-19 пациентов в Ухане и его окрестностях в моче содержался белок и кровь. А это говорит о том, что у них были не в порядке почки. Больные COVID-19 с острой почечной недостаточностью умирали в пять раз чаще тех, у кого этой болезни не было.

Последствия коронавируса для мозгп и нервной системы

Также вирус поражает головной мозг и центральную нервную систему. По словам Фронтеры, в ее практике с COVID-19 встречались пациенты с воспалением головного мозга энцефалитом, с судорожными припадками, а также с "симпатической бурей", как называют мозговую версию цитокиновой бури. Часть инфицированный во время болезни теряют сознание, у других случаются инсульты. Многие заболевшие жалуются на потерю обоняния.

Фронтера и часть ее коллег полагают, что в ряде случаев инфекция подавляет рефлекс стволовой части мозга, которая ощущает кислородное голодание. Это еще одно объяснение того, почему некоторые пациенты не задыхаются, хотя у них опасно низкое содержание кислорода в крови.

У 58-летней женщины с COVID-19 развился энцефалит, что привело к повреждению тканей головного мозга (стрелки).

Дело в том, что вышеупомянутые рецепторы АСЕ2 также присутствуют в коре головного мозга и его стволе, Роберт Стивенс (Robert Stevens), работающий врачом в реанимационном отделении госпиталя медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса. Но пока остается неизвестным, как вирус может проникать в мозг и вступать в контакт с рецепторами.

Правда, есть и другие факторы, во время болезни COVID-19, которые могут наносить вред мозгу. Например, цитокиновая буря способна вызвать отек головного мозга, а повышенная свертываемость крови может послужить причиной инсульта.

Желудочно-кишечный тракт

Но мозг далеко не последний орган, который оказался под угрозой. SARS-CoV-2 может проникать и в желудочно-кишечный тракт. Новый коронавирус заражает нижнюю часть желудочно-кишечного тракта, где в большом количестве имеются рецепторы АСЕ2.

Так, вирусная РНК была обнаружена в анализах кала 53% пациентов. А китайский коллектив ученых в своей работе сообщил о том, что они нашли оболочки белков вируса в материалах биопсии больных COVID-19, таких как клетки желудка, двенадцатиперстной и прямой кишки.

"Я думаю, что он может реплицироваться в желудочно-кишечном тракте", – говорит вирусолог из Бейлорского медицинского колледжа Мэри Эстес (Mary Estes).

Пока неясно, сдержится в кале живой и заразный вирус, или же только его РНК и белки. По словам эксперта по коронавирусам Стэнли Перлман (Stanley Perlman) из университета штата Айова, на данный момент нет свидетельств того, что вирус может передавать через кал.

Глаза и печень

Но даже кишечник не является последней остановкой в передвижениях вируса по организму человека. Например, у трети госпитализированных пациентов появляется конъюнктивит (покрасневшие, слезящиеся глаза), хотя непонятно, попадает ли вирус непосредственно в глаза. Также имеются сообщения о том, что вирус может поражать печень.

Больше половины пациентов в двух китайских центрах, имели повышенное содержание энзимов в печени, что указывает на повреждение самой печени или желчевыводящих путей.

Но ряд экспертов в комментарии Science сообщили, что такие показатели вряд ли могли появиться из-за прямого воздействия вируса. По их мнению, причиной повреждения печени скорее могли стать лекарства или перевозбуждение иммунной системы.

"Все эти рассказы о разрушительном воздействии COVID-19 на организм – не более чем черновой набросок. Пройдут году напряженных исследований, прежде чем мы сможем составить объективную картину. Между тем, это воздействие может запустить целый каскад иммунных и сердечно-сосудистых последствий", – пишут авторы статьи.