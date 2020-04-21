Очнулись с чужим лицом. В Китае у двух врачей изменился цвет кожи из-за COVID-19

В китайском городе Ухань, откуда пошел коронавирус, у двух заболевших COVID-19 медиков изменился цвет кожи в ходе тяжелого протекания болезни. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на китайские СМИ.

Врачи Йи Фань и Ху Вэйфэн на протяжении двух месяцев сражались с вирусом, который напоследок оставил им неожиданный "подарок". У мужчин достаточно сильно изменился цвет кожи.

Кардиолог и уролог заразились коронавирусом в январе после того, как контактировали с инфицированными пациентами. По данным китайской государственной телекомпании CCTV, оба медика проходили лечение в Уханьской легочной больнице. Фань и Вэйфэну нуждались в насыщении крови кислородом из-за острой дыхательной недостаточности.

"Когда я впервые пришел в себя, особенно после того, как узнал о своем состоянии, я очень испугался. Мне часто снились кошмары", – говорит Фань.



Уролог Ху Вэйфэн после болезни. Фото: Beijing Satellite TV



Вэйфэн до того, как заболел коронавирусом. Фото: Beijing Satellite TV.

Эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Хуачжуна науки и техники Сун Цзяньсинь рассказал, что во время борьбы с COVID-19 у заразившихся медиков были повреждены некоторые органы. В частности, удар пришелся по печени. В результате последствий коронавируса, железо из печени попало в кровеносные сосуды, так как орган не работал должным образом. Высокий уровень железа в крови изменил пигментацию кожи и цвет лица двух врачей.

Кардиолог Йи Фань после болезни. Beijing Satellite TV.

Врач до болезни. Фото: Wuhan Central Hospital.

Но по мнению лечащего врача одного из пациентов доктора Ли Шушенга, кожа могли изменить свой цвет из-за лекарств, которыми лечили инфицированных. Какие именно лекарства оказались под подозрением пока не сообщается.

Доктор Ли Шушенг также добавил, что цвет кожи в обоих случаях постепенно вернется к норме.

Ранее эксперты в научном журнале Lancet подтверждали, что "повреждения печени у пациентов с COVID-19 могут быть вызваны непосредственным влиянием вируса на клетки органа".

Кроме этого, в другом исследовании говорится, что больше половины пациентов в двух китайских центрах, имели повышенное содержание энзимов в печени, что указывает на повреждение самой печени или желчевыводящих путей.

Но ряд экспертов предполагает, что такие показатели вряд ли могли появиться из-за прямого воздействия вируса. По их мнению, причиной повреждения печени скорее могли стать лекарства или перевозбуждение иммунной системы.

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