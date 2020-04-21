Лукашенко о российских СМИ: Попрятались в Москве и "плявузгают" в сторону Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ, когда у него спросили, каким источникам лучше доверять в условиях большого потока информации. Об этом передает БЕЛТА.
"Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда "плявузгают" (белл. "плявузгаць" - плевать) в сторону Беларуси, – за что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо – достанем. Не в этом сегодня вопрос. Мы же никого не закрываем. Вы читайте и делайте выводы. И верьте тому, с кого потом спросить можно", – сказал Лукашенко.
При этом он призвал их доверять белорусскому государственному телевидению.
"Но я честно вам говорю, что мы никогда не врали вам и не врем сейчас. Я однажды в сердцах сказал: "Мне-то чего это скрывать? Я породил этот психоз или коронавирус? Нет. Вы породили в Беларуси? Нет. Нас наградили этим". Это говорит о том, что мир так глобализирован и так взаимосвязан, что сегодня уже не спрячешься нигде", – отметил Лукашенко.
Президент Беларуси также сообщил, что пригласил в страну экспертов Всемирной организации здравоохранения, чтобы те развеяли все сомнения и недоверие к официальной информации.
"Они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет. Все как есть, так и говорят", – сказал Лукашенко.
Напомним, ранее Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус.
"Тесты – ни к черту... Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусный", – сказал глава Беларуси.
Как ранее писал Фокус:
- По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире по-прежнему не сходит на нет.